Triple premiación: MasterChef Celebrity arrasó en los Martín Fierro como Mejor Reality, Jurado y Revelación

MasterChef Celebrity, el exitoso formato culinario emitido por El 9 Televida, se convirtió en el gran titán de la noche al alzarse con tres de las estatuillas más codiciadas de la gala organizada por APTRA.

La 54.ª edición de los Premios Martín Fierro 2026 consolidó un fenómeno indiscutido de la televisión argentina. MasterChef Celebrity, el exitoso formato culinario emitido por El 9 Televida, se convirtió en el gran titán de la noche al alzarse con tres de las estatuillas más codiciadas de la gala organizada por APTRA en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

El programa, producido por Telefe junto a Boxfish, revalidó su liderazgo absoluto en el prime time, demostrando una vez más su capacidad para unificar a la familia argentina a través del entretenimiento y la gastronomía.

1. El gran trofeo: “Mejor Reality”

En una de las ternas más competitivas y picantes de la noche, el certamen de cocina se coronó como el Mejor Reality, imponiéndose ante Cuestión de Peso (Eltrece) y al gigante de la convivencia, Gran Hermano 2025 (Telefe).

Al subir al escenario a recibir el galardón junto a todo el equipo de producción comandado por Diego Guebel, Valeria Lungarini y Denise Urfeig, la conductora Wanda Nara tomó la palabra notablemente conmovida: “Gracias por dejarme ser la capitana de este gran programa, este formato increíble. Creo que es uno de los programas más sacrificados para hacer, pero es hermoso. Me encanta llegar a la casa de todos los argentinos con un programa para toda la familia”.

2. Los dueños de la cocina: “Mejor Jurado”

El segundo impacto de la noche llegó de la mano del icónico y querido trío de profesionales de la gastronomía. Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui se alzaron con el Martín Fierro a Mejor Jurado, categoría en la que competían con los proyectos de Bienvenidos a Ganar (Elnueve) y La Voz Argentina (Telefe).

Tras evaluar minuciosamente a los famosos durante más de 100 emisiones, los chefs celebraron el reconocimiento del público y de la crítica. “Estamos muy felices de hacer MasterChef… la cocina une y es algo que amamos hacer los tres”, declaró Betular con frescura, mientras que Martitegui sumó su gratitud hacia la audiencia: “Gracias a la gente por mirarnos, por apoyarnos y por dejarnos ser parte de sus familias todas las noches”.

3. Del plano digital a la gloria televisiva: Ian Lucas es la “Revelación”

El broche de oro para el formato significó un doble festejo histórico. Ian Lucas, el joven artista oriundo de Banfield que se consagró como el gran campeón de la temporada tras vencer en una ajustada final a Sofía “La Reini” Gonet, se quedó con la estatuilla a la Revelación del Año.

El triunfo del influencer de 27 años ratifica el exitoso puente tendido entre las nuevas plataformas digitales —donde ostenta comunidades de millones de seguidores en YouTube— y la pantalla tradicional. En una terna compartida con su compañera de certamen, la propia Sofía Gonet, y con Laura Grandinetti, el músico se emocionó al recibir el premio: “Venía de un mundo distinto y entré bien en este. Gracias a la gente que nos acompañó en cada cena, fue un proyecto muy lindo y se lo dedico a mi mamá”, concluyó sobre el escenario.