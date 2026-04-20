“¡Tres empanadas!” y el adiós a una leyenda: las frases de Luis Brandoni que quedan grabadas en el ADN argentino

Este lunes 20 de abril, a los 86 años, falleció Luis Brandoni, el actor que logró lo que pocos: que sus personajes saltaran de la pantalla para instalarse definitivamente en el habla cotidiana de todo un país.

La cultura nacional atraviesa una jornada de luto profundo. Este lunes 20 de abril, a los 86 años, falleció Luis Brandoni, el actor que logró lo que pocos: que sus personajes saltaran de la pantalla para instalarse definitivamente en el habla cotidiana de todo un país.

Tras permanecer nueve días internado en el Sanatorio Güemes debido a un accidente doméstico que derivó en un hematoma subdural, “Beto” se despidió rodeado del respeto de sus pares. La noticia fue confirmada por Multiteatro, desde donde señalaron con pesar: “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable”.

Un hito en cada interpretación

Como parte de este homenaje de Canal 9 Televida, compartimos un video que recorre su inmensa trayectoria. Luis Brandoni dejó una marca personal en cada programa, cada película y cada personaje que interpretó. Producciones como “100 veces no debo” (1990), “Esperando la carroza” (1985) y “Mi cuñado” (1993) son solo algunos de los trabajos que marcaron un hito en su carrera, y que dejaron frases que todos los argentinos hicimos propias.

El diccionario de “Beto”: del humor a la reflexión cruda

Brandoni no solo actuaba; él sentenciaba. Su capacidad para retratar la ironía y la idiosincrasia local quedó inmortalizada en diálogos que hoy son leyenda:

“¡Tres empanadas!” : El grito de Antonio Musicardi en Esperando la carroza que se convirtió en el resumen perfecto de la decadencia y la hipocresía.

“Ahí lo tenés al pelot…” : La frase que millones de argentinos siguen usando hoy como el remate ideal ante cualquier situación absurda.

“Le llenaron la cocina de humo” : La inolvidable y pícara metáfora sobre el embarazo en Cien veces no debo .

“¿Viste qué cara de honesto tiene? Me da una desconfianza…” : Otra perla de su humor ácido que retrataba como nadie la “viveza” criolla.

“En este país, si no sos un hijo de pu.., sos un bol…. Y yo no quiero ser ninguna de las dos cosas”: Una línea de Darse cuenta que, décadas después, sigue golpeando por su vigencia.

El adiós de sus colegas

La partida de Brandoni generó una ola de mensajes en redes sociales. Soledad Silveyra, su última compañera de elenco en la obra ¿Quién es quién?, expresó conmovida: “Sos el último de los grandes en irse. Día muy triste para la cultura”. Por su parte, la Asociación Argentina de Actores destacó su labor interpretativa y su pasado como dirigente sindical, consolidándolo como una figura central de la escena nacional.

Luis Brandoni se va, pero nos deja un “fraude hermoso”, como él mismo definía al arte en su reciente éxito Mi obra maestra: “El arte es un fraude, Renzo. Pero es el fraude más hermoso del mundo”.

Hasta siempre, maestro. Gracias por prestarnos sus palabras para entender quiénes somos.