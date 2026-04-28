Tremendo lo de Gran Hermano: Brian Sarmiento fue eliminado en un mano a mano histórico y estallaron los memes

En una de las galas más tensas y esperadas de la temporada, el público dictó sentencia y Brian Sarmiento se convirtió en el nuevo eliminado del reality.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada ya no será la misma. En una de las galas más tensas que se vivió por El 9 Televida esta temporada, el público dictó sentencia y Brian Sarmiento se convirtió en el nuevo eliminado del reality. Su salida, que se definió en un duelo directo contra su principal rival, Yisela “Yipio” Pintos, marcó un pico de rating y generó una catarata de reacciones en las redes sociales.

Una placa de “pesos pesados”

La noche comenzó con una placa multitudinaria que mantenía en vilo a los seguidores de Canal 9 Televida. Sin embargo, a medida que Santiago del Moro anunciaba a los salvados, el panorama se fue aclarando.

Los porcentajes revelaron quiénes cuentan con el apoyo del afuera:

Franco Zunino: El primero en salir de placa con apenas el 2,3% de los votos.

Danelik Galazán: Le siguió con un 5,2% .

Solange Abraham: Respiró aliviada tras obtener el 25,1%.

El duelo final: La caída del “Capitán”

Cerca de la medianoche, el versus quedó reducido a la máxima rivalidad de la casa: Brian vs. Yipio. El exjugador de Banfield, que acumulaba críticas por sus comentarios homofóbicos y su reciente polémica por la higiene de la comida, no pudo superar el rechazo del público.

Al escuchar su nombre, la reacción en la casa fue dividida. Yipio gritó de emoción y corrió por los pasillos, mientras que Juani Car —protagonista del fuerte cruce por discriminación durante el fin de semana— no ocultó su alegría. Por otro lado, los aliados de Brian quedaron en shock. El eliminado se despidió con afecto de Yanina Zilli y le dejó un pedido especial a Danelik: “Llegá a la final”.

Show, repechaje y el color de las redes

La gala no solo fue eliminación. El ingreso de Gladys “La Bomba Tucumana” aportó el toque musical a una noche cargada de nervios, pero el anuncio del repechaje para el mes de mayo fue lo que terminó de encender a los participantes eliminados, que ya sueñan con su regreso.

En el mundo digital, la salida de Sarmiento fue tendencia número uno. Mientras sus detractores celebraban con una lluvia de memes comparándolo con personajes de ficción y burlándose de su “estrategia fallida”, sus fans lamentaron la pérdida del jugador que más contenido “picante” aportaba al día a día.

Con la salida de Brian, el mapa de alianzas se resetea. ¿Quién tomará el liderazgo de la casa ahora? Descubrilo todas las noches por El 9 Televida.