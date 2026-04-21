Tras la salida de “La Maciel”, otra participante de Gran Hermano pidió irse de la casa

Tras la caótica gala de este lunes, donde se concretó la salida de Martín Rodríguez por el voto del público y el abandono de “La Maciel” por un ataque de pánico, la mañana de este martes 21 de abril comenzó con una nueva amenaza de renuncia.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada no tiene respiro. Tras la caótica gala de este lunes, donde se concretó la salida de Martín Rodríguez por el voto del público y el abandono de “La Maciel” por un ataque de pánico, la mañana de este martes 21 de abril comenzó con una nueva amenaza de renuncia que tiene a la producción en alerta.

Yipio, al borde del colapso: “¿Se va de la casa?”

La participante que expresó su deseo ferviente de abandonar la competencia es Yipio. La comediante uruguaya se mostró completamente devastada tras la salida de sus dos grandes pilares dentro del juego.

Entre lágrimas y gritos de impotencia, Yipio manifestó su hartazgo: “No quiero llorar más. Me quiero ir. Estoy harta”, lanzó en medio de una crisis nerviosa. Para ella, la partida de La Maciel fue el golpe final, sumado a la salida previa de Andrea del Boca (quien debió irse por un accidente físico). Yipio siente que el grupo que armó se desmoronó y que ya no tiene fuerzas para continuar el aislamiento.

Pincoya también pide pista para salir

Como si la crisis de Yipio no fuera suficiente, Jennifer “La Pincoya” Galvarini también dejó en claro que su tiempo en la casa está cumplido. Sin embargo, a diferencia de un abandono directo, la participante chilena optó por una estrategia diferente: pidió a sus seguidores que la votaran para irse en la próxima gala.

El motivo de su hartazgo es la convivencia insostenible con Brian Sarmiento, con quien protagonizó fuertes cruces en los últimos días. “No quiero convivir más con él”, sentenció, dejando el clima de la casa en un punto de no retorno.

¿Qué pasará este martes?

Hoy es un día clave en el confesionario. La producción y el equipo de psicólogos trabajarán durante toda la jornada para intentar contener a Yipio y evaluar si su deseo de irse es una decisión firme o una reacción al “duelo” por las salidas de sus amigos.

De confirmarse su renuncia, sería la tercera baja en menos de 24 horas, un récord absoluto para esta edición “Generación Dorada” que está resultando ser la más extrema hasta la fecha.

Seguí el minuto a minuto de lo que decida Yipio por la pantalla de Canal 9 Televida.