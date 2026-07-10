Tragedia en Venezuela: un bombero mendocino reveló el desgarrador detalle de cómo hallaron al nene argentino

Guillermo Arana, integrante del equipo de rescate que trabajó sobre las ruinas de un edificio en La Guaira, relató el conmovedor escenario con el que se encontraron al recuperar el cuerpo de Lucas Gámez, de 9 años.

Tras dos semanas de una búsqueda desesperada que mantuvo en vilo a dos países, las tareas de rescate en las zonas afectadas por los devastadores terremotos en Venezuela arrojaron la noticia más triste. Este miércoles por la tarde, brigadistas hallaron sin vida a Lucas Gámez, el nene argentino de 9 años que permanecía atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en la localidad costera de La Guaira.

En medio del dolor generalizado, un testimonio local conmovió profundamente a Mendoza. Guillermo Arana, un experimentado bombero mendocino que viajó al lugar del desastre como parte del equipo internacional Fénix Unit Rescue, dio detalles desgarradores sobre el momento exacto del hallazgo de Lucas y sus familiares.

“Se fueron juntos el primer día”

Arana relató que el escenario encontrado por las dotaciones de rescate en el subsuelo del edificio destruido reflejó un último e instintivo acto de amor y protección en medio del sismo del pasado 24 de junio. Lucas fue encontrado muerto abrazado a sus abuelos.

“Realmente fue una tarde abrumadora. Pusimos muchos días, 24 horas corridas, tratando de hacer realidad una esperanza, un sueño que no se dio. Encontramos a Lucas con sus abuelos, abrazados. Se fueron juntos el primer día del terremoto”, confesó el rescatista mendocino en diálogo con un medio online de Mendoza.

A pesar de la inmensa tristeza por el desenlace, el bombero destacó que el hallazgo permitió llevar un doloroso cierre a la familia, que no se había movido del perímetro de las ruinas desde el inicio de la catástrofe: “Pudimos cerrar una ansiedad y un duelo de sus padres, de su familia, que estuvieron con nosotros y nos abrazaron. Uno no puede no quebrarse ante este tipo de situaciones, a pesar de que tenga muchísima experiencia”, aportó emocionado.

Una torta de cumpleaños sobre los escombros

El trágico desenlace ocurrió apenas 48 horas después de un momento que conmovió al mundo a través de las redes sociales. El pasado lunes, Lucas cumplió 9 años. Ante la angustiosa espera y manteniendo viva la última cuota de fe, su madre, Blancalida Martínez, se acercó a la zona del desastre con una torta y una vela encendida.

En un video que se volvió viral en Instagram, se pudo ver a los propios brigadistas y vecinos cantándole el feliz cumpleaños al menor frente a la mole de hormigón caído. “Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida”, había escrito su mamá. Finalmente, la confirmación del deceso golpeó de lleno las esperanzas familiares.

Continúan las tareas humanitarias

El trabajo del equipo integrado por el bombero mendocino no se detiene en La Guaira. Según precisó Arana, las estructuras colapsadas por el sismo ya registran un saldo trágico masivo. “En este edificio ya hemos recuperado 36 cadáveres, ahora tres más con la suma de Lucas y sus abuelos”, detalló.

Los rescatistas continúan operando contrarreloj en diferentes frentes del edificio para localizar a otras personas denunciadas como desaparecidas, entre ellas la familia de un coronel de Bomberos local y la esposa de un trabajador de la zona.