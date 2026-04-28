Tragedia en la previa al show de Shakira en Copacabana: murió un trabajador durante el montaje del escenario

Un operario falleció este domingo 26 de abril tras sufrir un gravísimo accidente mientras trabajaba en las estructuras del escenario que recibirá a la estrella colombiana este fin de semana.

Lo que debía ser una fiesta de preparativos para el concierto más esperado del año en Brasil se transformó en una escena de dolor. Un operario falleció este domingo 26 de abril tras sufrir un gravísimo accidente mientras trabajaba en las estructuras del escenario que recibirá a Shakira el próximo 2 de mayo en las playas de Río de Janeiro.

Un accidente fatal frente al mar

El incidente ocurrió en plena playa de Copacabana, donde miles de personas transitan a diario observando el despliegue técnico. Según informaron las autoridades locales, el trabajador quedó atrapado por una plataforma de elevación que presentó una falla.

Testigos del hecho relataron momentos de desesperación: “Un hombre quedó atrapado debajo y la gente corrió para intentar sacarlo”, contó uno de los presentes. A pesar de que fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Miguel Couto, las lesiones por aplastamiento en sus extremidades inferiores fueron fatales y murió poco después de ingresar.

El comunicado oficial y la respuesta de los fans

La organización del evento, Todo Mundo No Rio, emitió un comunicado expresando su solidaridad con la familia de la víctima y confirmó que se han iniciado investigaciones para determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad o si se trató de un error humano.

Por su parte, Shakira aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el hecho. Sus seguidores en redes sociales han mostrado su apoyo tanto a la artista como a la familia del trabajador, aclarando que, si bien ella no es responsable directa del montaje, se espera un mensaje de condolencia dada la magnitud de la tragedia.

Copacabana: El “altar” de Shakira

Irónicamente, el mismo día del accidente, Shakira publicó una columna de opinión en el diario O Globo donde destacaba la importancia emocional de este show. Bajo el título “¿Por qué Copacabana?”, la cantante explicaba que este concierto es un homenaje a la mujer latina contemporánea y a su capacidad de transformar la adversidad en impulso.

El show del 2 de mayo en Río de Janeiro se perfila como un hito histórico que será visto por millones, pero hoy la noticia se tiñe de luto por la pérdida de una vida en los preparativos de la gran noche.