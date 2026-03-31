Tragedia en el hospital: Evren recibe un disparo y Bahar se quiebra con una confesión inesperada

. En el capítulo que se emitirá esta noche en un horario especial, la vida de los protagonistas de Bahar cambiará para siempre tras un violento episodio que dejará a la doctora al borde del abismo emocional.

La intensidad no da tregua en la pantalla de El 9 Televida. En el capítulo que se emitirá esta noche en un horario especial, la vida de los protagonistas de Bahar cambiará para siempre tras un violento episodio que dejará a la doctora al borde del abismo emocional.

Todo comenzó con un nuevo golpe profesional para la protagonista: Süreyya le comunicó la peor noticia al informarle que quedaba suspendida del hospital. Desbordada por la angustia, Bahar buscó refugio en los brazos de Evren, sin imaginar que el peligro real estaba acechando en los pasillos del centro médico.

Un ataque inesperado y una declaración de amor

Mientras Evren intentaba proteger a un paciente que ingresó en circunstancias sospechosas, dos hombres armados irrumpieron en la habitación. En un acto de heroísmo, el cirujano se interpuso para proteger a los presentes y recibió un disparo que lo dejó inconsciente y bañado en sangre.

Ante la posibilidad de perderlo para siempre, Bahar dejó de lado sus miedos y, entre lágrimas, le confesó lo que guardaba en su corazón: “Te quiero. No me dejes, por favor”. El impacto del ataque ha dejado a todo el personal médico en shock, mientras el destino de Evren pende de un hilo. ¿Logrará sobrevivir a esta herida mortal?

Recordá el horario especial por el partido de Argentina

Debido a la transmisión del encuentro entre la Selección Argentina y Zambia, la programación de este martes 31 de marzo se ha modificado.

No te pierdas este capítulo clave de Bahar, que se emitirá excepcionalmente al término de la Edición Central de Noticiero 9, aproximadamente a las 22:45 horas, por Canal 9 Televida.