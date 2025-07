 “Topanga hair”, el corte noventoso que vuelve con fuerza: cómo usarlo

Inspirado en el estilo de los 90, el corte Topanga se posiciona como uno de los más pedidos del momento: capas suaves, volumen y un aire nostálgico que rejuvenece y estiliza.

En el vertiginoso mundo de la moda y la belleza, las tendencias son cíclicas, y lo que fue furor en el pasado siempre encuentra su camino de regreso. Para este 2025, el corte Topanga Hair emerge como el protagonista indiscutible, trayendo de vuelta la esencia desenfadada y sofisticada de los años 90. Este estilo, que evoca directamente a la icónica Topanga Lawrence, personaje de la serie Boy Meets World (traducida en Latinoamérica como Aprendiendo a vivir ), se ha convertido en el favorito de estilistas y amantes de la moda por igual, prometiendo rejuvenecer y estilizar a quien lo lleve.

Mucho más que un corte

El Topanga Hair es mucho más que un simple corte de pelo; es una declaración de estilo que grita libertad y confianza. Se caracteriza por capas largas y suaves , estratégicamente diseñadas para crear movimiento y un volumen natural sin sacrificar la longitud. A diferencia de las capas marcadas y estructuradas de otras épocas, las del Topanga se funden armoniosamente, dando como resultado una melena fluida y con textura, que enmarca el rostro de manera delicada y favorecedora.

La clave de su encanto reside en su versatilidad y en la facilidad con la que se adapta a diferentes tipos de cabello y formas de rostro. Ya sea liso, ondulado o con algo de rizo, el Topanga Hair realza la belleza natural de cada persona. Las capas bien ejecutadas no solo añaden volumen donde se necesita, sino que también aligeran las melenas más densas, aportando un movimiento etéreo que recuerda a las supermodelos de los 90. Este corte es ideal para quienes buscan renovar su imagen sin optar por un cambio drástico en el largo, ofreciendo un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo contemporáneo.

Pero, ¿por qué este regreso tan potente en 2025? La nostalgia juega un papel fundamental. Los años 90 han sido una fuente inagotable de inspiración para las últimas tendencias, y el cabello no es la excepción. El Topanga Hair captura esa estética despreocupada pero a la vez pulcra, que se asocia con una época de transición cultural y un estilo personal auténtico. Además, su capacidad para rejuvenecer el rostro es un imán innegable. Las capas suaves y el volumen estratégicamente distribuido pueden suavizar las líneas faciales y añadir un toque de frescura y vitalidad.

¿Cómo conseguir el efecto Topanga?

Para lograr el auténtico efecto Topanga , el estilista debe dominar la técnica de capas largas y desfiladas, prestando especial atención a cómo enmarcan el rostro. El flequillo, si se opta por uno, suele ser largo y abierto, tipo “cortina” o sutilmente integrado en las capas frontales, lo que potencia aún más esa estética noventosa y desenfadada. El mantenimiento es relativamente sencillo: el objetivo es realzar la textura natural del cabello, por lo que con productos adecuados para dar volumen y un secado con cepillo redondo para potenciar las puntas hacia afuera, se puede lograr ese look icónico sin esfuerzo.

En un momento donde la individualidad y la comodidad son valores clave, el Topanga Hair se posiciona como la elección perfecta. No solo es un corte que evoca una época dorada de la moda, sino que también es práctico, versátil y, lo más importante, increíblemente favorecedor. Es la opción ideal para quienes desean un cambio sutil pero impactante, un aire fresco que las conecte con la tendencia sin renunciar a la elegancia atemporal. Así que, si estás pensando en renovar tu look este año, no dudes en pedirle a tu estilista este corte de tendencia.