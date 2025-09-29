Thiago Medina salió del coma inducido: “Me preguntó por las nenas”, contó Daniela Celis

El ex Gran Hermano, por primera vez tras 14 días internado en terapia intensiva pudo comunicarse con la madre de sus hijas. Así contó la madre de Aimé y Laia cómo evoluciona el Medina tras su accidente de moto.

Thiago Medina presentó una importante mejoría en su estado de salud. Tras 14 días internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado, Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, pudo reencontrarse con él en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Y dado que sus parámetros respiratorios mejoraron considerablemente, le permitieron a la ex Gran Hermano ingresar a verlo y como le sacaron la sedación y el respirador, el chico pudo hablar.

A través de su cuenta de Instagram, Daniela Celis comunicó que los médicos lograron retirar la ventilación mecánica a Thiago, quien ahora recibe oxígeno mediante una cánula nasal de alto flujo. Según explicó la ex GH, el joven se encuentra despierto, conectado con su entorno y continúa en terapia con pronóstico reservado.

Celis agradeció públicamente el trabajo de los enfermeros y de todo el equipo del hospital, y destacó el apoyo recibido: “Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos”.

La emoción de la madre de sus hijas se hizo evidente al relatar el reencuentro con Medina. Compartió un video en el que expresó la felicidad de poder verlo, hablarle y mirarlo a los ojos, y agradeció a quienes la acompañan en este proceso. Subrayó que la recuperación será prolongada y que pueden presentarse altibajos, pero insistió en la importancia de mantener la fe y la esperanza hasta que Medina reciba el alta hospitalaria. “Es un proceso largo, puede tener altos y bajos, pero la fe, las esperanzas y las oraciones no pueden faltar hasta que pueda salir del hospital”, manifestó con énfasis.

En cuanto al estado actual de Thiago, Pestañela detalló que, aunque solo puede escuchar y reaccionar, su respuesta al verla fue inmediata y significativa. “Por supuesto, lo primero que hizo fue preguntarme por Aimé y Laia. ‘¿Y las nenas?”, me dijo”, relató Celis sobre la reacción del joven al enterarse del estado de sus hijas, quienes lo esperan desde hace semanas.

Además, informó que el exparticipante de Gran Hermano deberá someterse nuevamente a una intervención quirúrgica, lo que prolonga el proceso de recuperación. La familia y el entorno de él continúan atentos a su evolución, mientras ella mantiene informados a sus seguidores y agradece el apoyo recibido durante este difícil periodo.