¡Terremoto en Bahar! La desgarradora confesión de Leyla que cambia la historia para siempre

En medio de un delicado estado de salud y sintiendo que su tiempo en este mundo se agota, la tía Leyla decidirá romper el silencio que guardó durante décadas y revelará el secreto más oscuro, doloroso y guardado de la familia. Enterate de qué se trata en El 9 Televida.

El universo de Bahar, el drama turco que paraliza las noches de El 9 Televida, sufrirá un sismo argumental absoluto en sus próximos capítulos. En medio de un delicado estado de salud y sintiendo que su tiempo en este mundo se agota, la tía Leyla decidirá romper el silencio que guardó durante décadas para revelar el secreto más oscuro, doloroso y oculto de la familia: ella es la verdadera madre de Timur.

La brutal confesión ocurrirá en la habitación del hospital, durante una íntima y desgarradora conversación con Bahar. Desesperada por liberarse de la culpa que la consume desde su juventud, Leyla se derrumbará en un llanto incontrolable ante la mirada atónita de su sobrina, asegurando que no querrá irse de este mundo con semejante peso sobre sus hombros.

Un pacto de silencio, un embarazo oculto y una entrega por obligación

Tras hacerle prometer a Bahar que lo que estará por escuchar jamás saldrá de esa habitación, Leyla abrirá su corazón y relatará el calvario que vivió en su adolescencia. Explicará que se quedó embarazada muy joven de un hombre del que estaba completamente enamorada, pero que la abandonó a su suerte en cuanto se enteró de la noticia.

Como en aquella época afrontar la maternidad soltera será una deshonra impensable para las estrictas estructuras de su familia, la mujer confesará que decidió entregarle el bebé a su hermano Aziz y a su esposa, quien no podía concebir. De esta manera, el público descubrirá que el hombre frío y calculador que hoy todos conocen como el doctor Timur creció toda su vida engañado, llamando “tía” a quien en realidad le dio la vida.

Bahar, en shock: ¿Qué pasará con la verdad?

La revelación caerá como un balde de agua helada para Bahar, quien quedará completamente desencajada y sin poder procesar el nivel de hipocresía que rodea a su entorno familiar. Esta confesión no solo redefinirá el árbol genealógico, sino que abrirá una catarata de interrogantes éticos y personales para la protagonista.

¿Tendrá derecho Timur a saber que su tía es su madre biológica? ¿Podrá Bahar guardarle el secreto a su exmarido o la verdad saldrá a la luz de inmediato? Los cimientos de la familia estarán a punto de colapsar por completo en los próximos e imperdibles capítulos de Bahar, de lunes a viernes por la pantalla de El 9 Televida.