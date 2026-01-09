Tensión en MasterChef Celebrity: así fue el encuentro cara a cara entre Maru Botana y Yanina Latorre luego de los escándalos

Luego de años de peleas y chicanas MasterChef Celebrity cruzó cara a cara a Maru Botana y Yanina Latorre; Wanda Nara como mediadora. Una noche dulcemente picante se vivió en El 9 Televida.

Yanina Latorre y Maru Botana arrastran una enemistad que viene desde los tiempos de la facultad, cuando compartían un mismo grupo de amigas. Más de una vez, la ex angelita contó detalles de esa rivalidad que ya lleva décadas y, cada vez que puede, no duda en disparar con dureza. Sin embargo, esta vez se vio obligada a bajar un cambio y hacer una tregua en MasterChef Celebrity, el reality de cocina de las noches de El 9 Televida: Yanina, que está reemplazando a Maxi López, tuvo que compartir espacio con Maru, quien ocupa el lugar de Damián Betular en el jurado. El cruce no tardó en llegar y, en un momento cargado de tensión, se enfrentaron en un duelo de miradas y gestos que dejó todo claro: la mala onda sigue intacta y es feroz.

A pesar de la tensión previa, ambas demostraron que son grandes profesionales y actuaron como tales. Incluso Yanina se mostró vulnerable y confesó lo “chiquita” que se siente cada vez que debe presentar un plato ante el jurado. “Es horrible lo pequeña que me siento cuando me paro frente a ellos”, admitió.

Luego de la devolución de Donato De Santis sobre su bondiola ahumada, Maru lanzó, con una sonrisa filosa: “¿Le pusiste nombre al plato?”. “Sí: Hoy soy puro humo”, respondió la conductora de SQP, en referencia a su bondiola envuelta en panceta con papas fritas, hongos y morrones ahumados. Entonces llegó el veredicto de Maru: destacó el sabor ahumado, sugirió acompañarlo con puré de papas y una salsa, preguntó si se había inspirado en la receta del Turco Husaín y cerró, seca y directa: “Muy bien”.

La pelea en cuestión

En marzo de 2025 se reavivó la histórica rivalidad entre Yanina Latorre y Maru Botana luego de una nota de la pastelera con Rulo Shijman en la que negó de plano todo lo que la entonces angelita venía machacando durante años sobre lo que pasó cuando andaban por sus veintitantos.

“No pasó absolutamente nada. Si me veías en la facultad, parecía Sarah Kay y con ella compartí nada más que dos años. Todo lo que dice es un invento. Eso de que yo le decía que no coma… Es insólito. No sé por qué le despertó esta maldad conmigo”, aseguró Maru, a lo que Yanina, enfurecida, le respondió con todo.

“Asumilo Maru, siempre estuve un paso adelante tuyo y no lo soportás. Poner cara de pelotuda, vestirte de Heidi, revolver la olla y tener 20 pibes no te hacen buena gente. No estás en la tele porque no te quieren, Maru Botana”, lanzó Yanina, que tildó a su ex compañera de “mitómana” tras acusarla, para colmo, de dejarla sin trabajo.