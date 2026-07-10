Tensión en Gran Hermano: una placa multitudinaria y una fulminante inesperada sacudieron la semana

Los participantes pasaron por el confesionario y dejaron armada una de las placas más picantes de la edición. Con sanciones de por medio y una jugada maestra de Sol Abraham, hay nueve jugadores en la cuerda floja.

La convivencia en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada quema de cara a la recta final y la gala de nominación de la semana 20 en la pantalla de El 9 Televida dejó en claro que ya nadie juega con el corazón, sino con la calculadora en la mano. Tras una noche de intensas estrategias y confesiones en el confesionario, quedó conformada una placa multitudinaria e histórica que promete una eliminación sumamente reñida el próximo lunes 13 de julio.

La noche estuvo marcada por ausencias de peso en los votos y giros de guion que cambiaron el destino de varios participantes.

Sanciones, estrategias de líder y una fulminante letal

El proceso de votación de esta semana tuvo dos grandes bajas. Por un lado, Cinzia Francischiello no pudo emitir sus votos debido a una dura sanción que le aplicó Gran Hermano tras haber cometido una infracción durante el desafío del “Congelados” de su pareja.

Por otro lado, Sol Abraham tampoco pasó por el confesionario de forma tradicional. El líder de la semana, Juanicar, la había seleccionado previamente para un beneficio envenenado: no podía nominar ni jugar la prueba del líder, pero, en secreto, el programa le otorgó la herramienta más letal del reality. Sin dudarlo, Sol decidió usar la nominación fulminante y mandó directo a placa a Emanuel Di Gioia.

Uno por uno: ¿Quiénes son los 9 nominados?

Con los votos sumados y el peso de la fulminante, la placa quedó integrada por una cantidad enorme de participantes, lo que dividirá notablemente el voto del público. En esta oportunidad, el voto es totalmente negativo (el público vota para eliminar).

Los nominados de la semana 20 son:

Matías Hanssen

Juan Carlos López

Luana Fernández

Alejandra Majluf

Manuel Ibero

Mariela Prieto

Sol Abraham

Yisela “Yipio” Pintos

Emanuel Di Gioia (Fulminado)

¿Cómo votar para la gala de eliminación del lunes?

El destino de los hermanitos está en manos de la gente. Para emitir el voto negativo y elegir quién querés que abandone la casa más famosa del país el próximo lunes 13 de julio, existen tres canales oficiales:

Enviar un mensaje de texto con la palabra GH al 9009. Ingresar de forma online a la plataforma GHGlobal. Escanear el código QR que aparece de forma continua en la pantalla de Telefe.

Entérate de las repercusiones de la placa, los complots descubiertos y todo el color de Gran Hermano; disfrútalo a través de la pantalla de El 9 Televida.