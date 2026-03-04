Tensión en Gran Hermano: Franco Poggio debutó como líder y desató un escándalo en la casa

La suerte estuvo de su lado en una prueba de azar, pero su primera decisión estratégica prendió fuego la convivencia. Con un cruce cara a cara y acusaciones de “jugador planta”, la pantalla de El 9 Televida fue testigo de un nuevo quiebre en el reality.

La segunda semana de Gran Hermano Generación Dorada arrancó con una definición que nadie esperaba. En una prueba que dejó de lado la fuerza física para centrarse puramente en la intuición y el azar, los participantes debieron pinchar globos que contenían los nombres de sus compañeros. Tras una emocionante definición mano a mano entre Brian Sarmiento y Franco Poggio, fue este último quien se consagró como el nuevo líder de la casa más famosa del país, obteniendo la inmunidad y un poder de decisión que no tardó en ejecutar frente a la pantalla de El 9 Televida.

Sin embargo, el beneficio de la victoria vino acompañado de una jugada que sacudió el tablero. Franco Poggio decidió utilizar su facultad para subir directamente a placa a Juani Caruso, bajo el polémico argumento de que lo consideraba un “jugador planta”. Además, como parte de los nuevos giros que propone esta edición, el líder le prohibió nominar a Eduardo Carrera, protegiendo a una pieza clave del grupo pero exponiendo sus propias cartas frente al resto de los “hermanitos”.

La reacción de Juani Caruso fue inmediata y cargada de indignación. El actor no se quedó callado y enfrentó al líder frente a todos, disparando que su nominación era “lo más fácil” y que Poggio no se animaba a arriesgarse contra los grupos más fuertes de la casa. “Él zafó y no está jugando”, sentenció Juanicar, devolviéndole el mote de “planta” al propio líder en un cruce que elevó la temperatura del prime time y dejó a los panelistas del debate analizando cada gesto de los protagonistas.

Con esta jugada, el clima dentro de la casa de Gran Hermano cambió drásticamente. Lo que parecía una semana de tranquilidad para Franco Poggio se transformó en un campo de batalla dialéctico que promete repercusiones en la próxima gala de eliminación. Los televidentes de El 9 Televida ya empiezan a elegir sus bandos en esta disputa que pone a prueba las lealtades y las estrategias de la Generación Dorada. No te pierdas cómo sigue este enfrentamiento que recién empieza.