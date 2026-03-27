Tensión en Gran Hermano: el repudiable comentario clasista de “La Maciel” contra Brian Sarmiento

Jessica “La Maciel” quedó en el ojo de la tormenta tras lanzar una frase discriminatoria contra el exfutbolista que generó el rechazo inmediato de los televidentes y un llamado de atención en vivo.

Lo que comenzó como una noche de risas por el blooper de Brian Sarmiento en el teléfono dorado terminó en un clima de absoluta tensión. Jessica “La Maciel” quedó en el ojo de la tormenta tras lanzar una frase discriminatoria contra el exfutbolista que generó el rechazo inmediato de los televidentes y un llamado de atención en vivo.

El conflicto se desencadenó cuando Sarmiento, tras atender el teléfono, comenzó a nombrar a los 10 compañeros que quedarían fuera de la fiesta del sábado. Al escuchar su nombre en la “lista negra”, La Maciel soltó un comentario por lo bajo que no pasó desapercibido para Santiago del Moro. Ante la insistencia del conductor para que repitiera sus palabras, la participante disparó sin filtros: “Que no se puede esperar menos de un pobre con un poco de poder”.

La reacción de Santiago del Moro

Sorprendido por la carga clasista del mensaje, del Moro frenó el desarrollo del juego para realizar una dura reflexión. “¿Por qué está tanto el tema de la clase social ahí adentro?”, cuestionó el conductor, recordando que la esencia del reality es que todos los participantes conviven en igualdad de condiciones.

A pesar de que La Maciel intentó minimizar sus dichos asegurando que se trataba de “una chicana”, el clima en la casa se volvió gélido. Por su parte, Brian Sarmiento optó por no confrontar y mantuvo el silencio, evitando que el ataque opacara su momento de protagonismo.

Repudio total en las redes

La frase no tardó en viralizarse y despertar una ola de críticas. Bajo consignas como “injustificable” y “cancelable”, muchos usuarios de redes sociales comenzaron a exigir una sanción ejemplar o incluso la expulsión de la participante, comparando su actitud con otros episodios de discriminación ocurridos en esta Generación Dorada.