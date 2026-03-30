Tendencias otoño- invierno, la victoria de los tonos profundos

Con el descenso de las temperaturas, la moda capilar abandona los rubios platinados y los contrastes estridentes para abrazar una paleta de colores orgánica, rica y extremadamente sofisticada

Para la temporada 2026, la clave del color que se viene reside en la multidimensionalidad: cabellos que parecen cobrar vida bajo la luz tenue del invierno. Desde castaños que emulan el metal fundido hasta rojos que evocan las barricas de roble, el estilismo actual busca resaltar la salud de la fibra capilar a través de pigmentos vibrantes y acabados de alto brillo. Descubrí los cuatro pilares cromáticos que definirán los looks más codiciados de los próximos meses.

La transición estacional invita a una renovación que va más allá del guardarropa. En el salón de belleza, el objetivo es inyectar calidez y dimensión a rostros que empiezan a perder el bronceado estival. Estas son las cuatro apuestas seguras para este otoño e invierno:

-Molten Brunette: El castaño en su máxima opulencia

El marrón deja de ser un color “básico” para transformarse en el gran protagonista de la temporada. El molten brunette (o castaño fundido) se aleja de los tonos mates y planos. Consiste en una base chocolate rica enriquecida con sutiles reflejos en tonos caramelo o avellana que parecen “derretirse” sobre el cabello.

El efecto: Aporta una luminosidad inmediata. La técnica busca que, al moverse, el pelo refleje la luz de forma similar a como lo hace el metal precioso fundido, creando una ilusión de mayor densidad y volumen. Es ideal para quienes buscan un cambio elegante sin sacrificar la naturalidad.

-Burned Copper: El fuego de la naturaleza

El cobre sigue vigente, pero para 2026 se presenta en su versión más orgánica y menos artificial. El burned copper (cobre quemado) huye de los tonos fantasía o anaranjados vibrantes para acercarse a los colores de la tierra y las especias.

El efecto: Es un tono teja profundo con matices dorados y marrones. Se adapta sorprendentemente bien a distintos tonos de piel, aportando una calidez “bronceada” incluso en los días más grises. Es la opción perfecta para melenas que buscan carácter y una transición suave hacia los pelirrojos.

-Cherry mocha: El contraste seductor

Para quienes no se deciden entre el castaño y el rojo, llega el cherry mocha. Este color combina una base marrón espresso muy oscura con sutiles matices cereza que solo se revelan plenamente bajo la luz del sol o en ambientes muy iluminados.

El efecto: Es un color “inteligente” y misterioso. En interiores se percibe como un castaño oscuro casi negro, pero con cada movimiento desprende destellos rojizos profundos. Es una excelente manera de experimentar con los tonos borgoña sin un compromiso total con un color rojo sólido.

Winetasting: Sofisticación en estado puro

Inspirado en los matices de un buen vino tinto envejecido, el winetasting es el tono más oscuro y dramático de la temporada. Se trata de un color borgoña muy profundo, con una fuerte carga de pigmentos violetas y azulados, eliminando cualquier rastro de naranja.

El efecto: Es exceso de la sofisticación invernal. Al ser un tono frío y oscuro, resalta las facciones y aporta un aire de misterio y elegancia gótica moderna. Requiere un mantenimiento de brillo alto (glossing) para que la profundidad del color se aprecie en todo su esplendor, evitando que se vea opaco.

Consejos para el mantenimiento invernal

Los colores profundos y vibrantes de esta temporada dependen de una premisa básica: el brillo. Un cabello seco u opaco hará que estos tonos pierdan su magia.

-Protección de color: Usar productos específicos para cabellos teñidos que eviten la oxidación de los pigmentos cobres y rojizos.

-Nutrición intensa: El frío y la calefacción resecan el pelo. Las máscaras de nutrición semanal son obligatorias para mantener la superficie de la cutícula lisa y capaz de reflejar la luz.

-Lavados con agua templada: El agua muy caliente abre la cutícula y acelera la pérdida de estos pigmentos tan intensos.

Encontrar la propia calidez

El otoño-invierno 2026 no se trata de uniformidad, sino de profundidad. Ya sea que optes por la calidez envolvente del Molten Brunette o el dramatismo del Winetasting, la tendencia nos invita a celebrar colores que cuentan una historia y que aportan una luz propia a los días más cortos del año.