TEDxMaipú 2025: la charla de una mamá mendocina y su historia “Del quiebre al propósito”

El próximo 22 de noviembre, el TEDxMaipú 2025 reunirá en el Hotel Arena Maipú a referentes locales e internacionales con una consigna clara: desafiar las ideas tradicionales de éxito.

En un contexto global donde la productividad y el rendimiento parecen no tener límites, el TEDxMaipú 2025 llega para sacudir viejas estructuras. El encuentro, que se realizará el 22 de noviembre en el Hotel del Arena Maipú, promete una jornada de charlas transformadoras con un foco puesto en el futuro del trabajo, la salud mental y el propósito.

Entre las voces más esperadas se encuentra la de la Lic. Mariana Pattini, fundadora de Universo Inclus, quien compartirá una historia profundamente humana titulada “Del quiebre al propósito”. En su ponencia, Pattini propone mirar de frente el costo invisible del éxito y poner en debate un interrogante urgente: ¿qué sucede cuando sostenerlo todo se vuelve insostenible?

Su charla busca romper con la narrativa del liderazgo perfecto para dar paso a una mirada más empática y realista: reconocer el agotamiento, aceptar la vulnerabilidad y convertir esas “grietas” personales en la base de una resiliencia genuina.

“La verdadera fortaleza no está en resistir sin pausa, sino en diseñar una vida y un trabajo que también nos sostengan”, adelanta Pattini, quien presentará su ponencia frente a un auditorio que reunirá a profesionales, emprendedores y líderes de distintas disciplinas.

El evento, organizado bajo la licencia TED independiente, reunirá a speakers locales e internacionales con un propósito común: inspirar ideas que impulsen cambios reales.

Con un formato que combina reflexión, emoción y acción, TEDxMaipú 2025 se prepara para ser una cita ineludible en la agenda mendocina. Una oportunidad única para repensar qué significa tener éxito y cómo construir un futuro más humano, consciente y sostenible.