¿Te sumás? Se viene la jornada abierta, gratuita y con certificación sobre Esclerosis Lateral Amiotrófica

El próximo viernes 12 de septiembre entre las 15 y las 20 horas, la Asociación ELA – Esclerosis Lateral Amiotrófica- Argentina invita a profesionales de la salud, investigadores, estudiantes y público en general, sobre todo a pacientes y familiares de personas afectadas por la enfermedad a participar de la jornada “Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA): salud, ciencia y comunidad”. Se trata de una actividad abierta, gratuita y con certificación que se llevará a cabo en el Auditorio del Hospital Universitario (Paso de los Andes 3051, 1er piso, Ciudad de Mendoza).
La Asociación ELA Argentina, en conjunto con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y el Hospital Universitario, invita a la comunidad de Mendoza a participar en la jornada “Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA): salud, ciencia y comunidad”.
En el marco de las actividades de sensibilización, capacitación y promoción de redes institucionales se gestó esta jornada que tiene como objetivo generar un espacio de encuentro y diálogo entre profesionales de la salud, estudiantes, investigadores, personas afectadas por la enfermedad y la comunidad, promoviendo el intercambio de saberes, la visibilización de la ELA y el fortalecimiento del compromiso institucional con los desafíos actuales en salud pública.
La Asociación ELA Argentina es una institución sin fines de lucro que, desde su creación en 2011, se ha constituido como referente a nivel nacional en el acompañamiento integral a pacientes y familiares que conviven con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La ELA es una condición que limita la vida en forma progresiva y puede afectar el caminar, el habla, la deglución y la respiración. Sin embargo, no todos los síntomas necesariamente les suceden a todos y es poco probable que todos ellos se desarrollen al mismo tiempo, o en algún orden específico. Si bien no existe actualmente una cura para la ELA, los síntomas pueden ser manejados para mejorar la calidad de vida.
El evento fue declarado de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza (Res 205/25). La actividad cuenta con certificación avalada por la FCM UNCuyo (Res DE 389/25), el Hospital Universitario (RES. No 129/2025 HU) y la Asociación ELA Argentina.