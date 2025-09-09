¿Te sumás? Se viene la jornada abierta, gratuita y con certificación sobre Esclerosis Lateral Amiotrófica

Este viernes 12 de septiembre de 15 a 20 horas, se realizará en el Auditorio del Hospital Universitario (Paso de los Andes 3051, 1er piso, Ciudad de Mendoza) una actividad gratuita y con entrega de certificación sobre “Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA): salud, ciencia y comunidad”.

El próximo viernes 12 de septiembre entre las 15 y las 20 horas, la Asociación ELA – Esclerosis Lateral Amiotrófica- Argentina invita a profesionales de la salud, investigadores, estudiantes y público en general, sobre todo a pacientes y familiares de personas afectadas por la enfermedad a participar de la jornada “Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA): salud, ciencia y comunidad”. Se trata de una actividad abierta, gratuita y con certificación que se llevará a cabo en el Auditorio del Hospital Universitario (Paso de los Andes 3051, 1er piso, Ciudad de Mendoza).

En el marco de las actividades de sensibilización, capacitación y promoción de redes institucionales se gestó esta jornada que tiene como objetivo generar un espacio de encuentro y diálogo entre profesionales de la salud, estudiantes, investigadores, personas afectadas por la enfermedad y la comunidad, promoviendo el intercambio de saberes, la visibilización de la ELA y el fortalecimiento del compromiso institucional con los desafíos actuales en salud pública.