Té para adelgazar: ¿Mito o realidad?

En la búsqueda de soluciones rápidas para perder peso, los tés herbales para adelgazar se presentan como una opción mágica. Sin embargo, detrás de la promesa de un cuerpo esbelto, se esconden efectos que no tienen nada que ver con la quema de grasa. La palabra profesional.

El universo de las dietas y los productos “milagro” está lleno de promesas tentadoras. Entre ellas, los tés para adelgazar han ganado una popularidad inmensa. La idea de que una infusión puede, por sí sola, ayudarnos a perder peso es muy atractiva, ya que se asocia con un proceso natural y sin esfuerzo. Sin embargo, si bien algunas hierbas pueden tener propiedades beneficiosas para el organismo, la afirmación de que un té puede hacerte adelgazar de forma mágica es un mito que la ciencia desmiente con firmeza.

¿Mito o realidad? La mirada científica

“Desde un punto de vista científico y aprobado, la pérdida de peso efectiva y sostenible se basa en un déficit calórico. Esto significa consumir menos calorías de las que se gastan, lo que obliga al cuerpo a utilizar sus reservas de grasa como fuente de energía. Este proceso se logra a través de una alimentación equilibrada y la práctica regular de ejercicio físico. No hay ninguna hierba o compuesto que pueda, por sí mismo, acelerar el metabolismo de forma significativa o quemar grasa acumulada. Los resultados que se obtienen con estos tés son temporales y, en muchos casos, engañosos”, sostiene el médico especialista en obesidad Jorge Pujol.

-¿Cómo actúan realmente y cuáles son los riesgos?

“La mayoría de los tés para adelgazar no te ayudan a perder grasa. Su efecto se limita a dos mecanismos:

Efecto diurético: Muchas de estas infusiones contienen hierbas con propiedades diuréticas, como la cola de caballo o el diente de león. Su función es aumentar la producción de orina, lo que causa la eliminación de líquidos retenidos en el cuerpo. El resultado es una pérdida de peso inmediata en la balanza, pero es una pérdida de agua, no de grasa. Esta es una solución temporal y, si se abusa de ella, puede llevar a la deshidratación y a un peligroso desequilibrio de electrolitos.

Efecto laxante: Otros tés contienen hierbas como el sen, la cáscara sagrada o el ruibarbo, que actúan como laxantes. Su efecto es estimular el movimiento intestinal, lo que provoca la evacuación del bolo fecal. Una vez más, la pérdida de peso que se observa en la balanza no es de grasa, sino de residuos y agua. El uso prolongado de laxantes puede causar dependencia, daño al intestino y una incapacidad del cuerpo para evacuar de forma natural”.

Los riesgos del abuso

El consumo excesivo de estos tés, sin la supervisión de un médico, puede tener consecuencias graves para la salud. “La deshidratación es un riesgo real y puede manifestarse con mareos, fatiga y calambres musculares. La pérdida de electrolitos vitales como el potasio puede afectar el funcionamiento del corazón. Además, el abuso de laxantes puede dañar el revestimiento intestinal, causando dolor abdominal crónico y un síndrome de ‘intestino perezoso’, donde el cuerpo se vuelve incapaz de funcionar sin la ayuda de la infusión. No hay una hierba que adelgace de forma mágica y su uso indiscriminado es un riesgo”, contó Pujol.

La importancia de la guía profesional

Ante cualquier deseo de perder peso, el papel del médico o el nutricionista es fundamental. Solo un profesional de la salud puede evaluar tu estado, tu historial y tus necesidades específicas para diseñar un plan de alimentación y actividad física que sea seguro y efectivo. La ciencia avala que la única forma de lograr un peso saludable y mantenerlo es a través de un cambio de hábitos a largo plazo.

“Los tés para adelgazar son un espejismo que no te dará los resultados que buscas. Su efecto es superficial y sus riesgos son reales. Si bien es cierto que las hierbas tienen propiedades, su uso debe ser consciente y nunca con la expectativa de que realicen un trabajo que solo una alimentación balanceada y el ejercicio pueden lograr. Si querés un cambio verdadero, dejá de lado los mitos y optá por una mirada científica y aprobada”, aconsejó el profesional.

