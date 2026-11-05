“Te empiezo a ver con otros ojos”: la divertida reacción de Wanda Nara al enterarse de la edad de Nazareno Casero en MasterChef

Un comentario sobre relaciones de pareja derivó en un divertido y picante ida y vuelta en MasterChef Celebrity. Mientras Nazareno Casero controlaba la cocción de sus papines, Wanda Nara le preguntó por su vida sentimental y descubrió la edad del actor y se sorprendió.

Las grabaciones de MasterChef Celebrity Argentina volvieron a salirse del libreto culinario habitual gracias a un inesperado coqueteo entre la conductora y uno de los participantes más carismáticos de la competencia. Mirá lo que pasó este miércoles en la noche en la pantalla de El 9 Televida.

Del amor y las exparejas a la revelación de la edad

Todo comenzó cuando Wanda Nara se acercó a la estación de trabajo de Nazareno Casero para supervisar cómo avanzaba con la receta y los papines. En medio de la charla sobre qué tipo de persona podría conquistarlo, el actor reflexionó sobre la importancia de la “electricidad” y la magia en las parejas. La conversación derivó luego en las segundas oportunidades y los vínculos con los exnovios, donde Casero aseguró que prefiere evitar conflictos irreconciliables: “Nunca terminé mal una de mis relaciones al punto de no poder volver a hablar… Prefiero bajarme un montón de estaciones antes”.

Al escucharlo hablar con tanta seguridad sobre las separaciones, la conductora le lanzó una pícara apreciación: “Tan jovencito y tan experto”. Lejos de dejar pasar el elogio, el actor la corrigió de inmediato: “Tengo 40, Wanda”.

Googleó en vivo, DNI y la frase que coronó el momento

Incrédula ante la revelación, Wanda le retrucó: “¿Tenés 40? ¿Dónde tenés 40? A ver, quiero ver tu DNI”. Lejos de achicarse, el participante redobló la apuesta y le dio una pista clave: “Empieza con 32 millones”. Al notar que compartían una numeración documental propia de personas de edades cercanas, la empresaria exclamó: “¡Ay, como el mío!”.

Para sacarse las dudas por completo y ya sobre el cierre de la prueba, la conductora tomó su teléfono celular y confesó al aire: “Nazareno, te acabo de googlear”. Tras corroborar los datos biográficos del actor, confirmó que ella es incluso un poco más chica.

El resultado de la búsqueda dejó abierta la puerta para el remate romántico de la jornada. Con una sonrisa, Wanda lanzó la frase que revolucionó el estudio: “Ahora ya te empiezo a ver con otros ojos”. Nazareno, entusiasmado, recibió el comentario y aseguró entre risas que había sentido “mariposas en la panza” por la nueva mirada de la conductora, mientras Sebastián Presta bromeaba desde otra estación simulando una llamada a Grego Rosselló.

Seguí todas las galas, los romances y las minutas de la cocina más famosa del país en la pantalla de El 9 Televida.