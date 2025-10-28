Tarık se verá acorralado en La Traición

Dos personajes, por su parte, parecen acorralar a Tarık en La Traición. Mirá lo que va a pasar en la novela turca de las siestas de El 9 Televida.

El capítulo del miércoles de La Traición, o como se la conoció en Turquía, su país de origen, Aldatmak, pone el eje en Tarık. Esta vez el abogado, y por dos caminos distintos y dos personajes que no tienen vinculación entre sí, se verá acorralado. ¿Qué hará para salir de lo que se le viene encima? Y ¿qué es eso que lo aprisionará? En este anticipo de El 9 Televida te contamos.

Lo primero que tendrá lugar es la irrupción de Elmas en donde Oltan se está hospedando. Allí llega y encuentra diferentes pen drives y decide llevarse algunos. Obviamente, Oltan se entera de la falta de algunas de las memorias portátiles.

Por otro lado, Selin y Tolga se juntan a beber para contarse sus desgracias amorosas y entre trago y trago terminan a los besos. Algo que le carcome la consciencia a la chica y ésta va y se lo cuenta todo a Oylum desencadenando una pelea entre ambas amigas.

Luego todo se traslada al socio de Tarık. Como con él ya hubo conflictos en el pasado por unos terrenos, esta vez el hombre no se quiere arriesgar y decide secuestrar al abogado para pedirle dinero de esas tierras que nunca pudo recuperar en el pasado. Así, tanto Elmas como el socio de Tarık, sin ponerse de acuerdo, sin conocerse ni nada, es como si se hubieran complotado para actuar en contra del abogado.

¿Qué pasará? ¿Qué hará Tarık? Para saberlo no te pierdas el episodio del miércoles ni ninguno de los que se llegan a la pantalla de El 9 Televida de La Traición.