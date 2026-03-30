Tamara Paganini regresa a Gran Hermano tras 25 años para reemplazar a Mavinga

Tras la salida voluntaria de Jenny Mavinga, las especulaciones sobre quién ocuparía su lugar llegaron a su fin. Aunque el nombre de Graciela Alfano sonó con fuerza —y se rumoreó un pedido de 75.000 dólares mensuales que el canal desestimó—, Santiago del Moro confirmó la noticia que paralizó a los fanáticos: Tamara Paganini vuelve al reality.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para un sismo emocional este lunes en El 9 Televida. Tras la salida voluntaria de Jenny Mavinga, las especulaciones sobre quién ocuparía su lugar llegaron a su fin. Aunque el nombre de Graciela Alfano sonó con fuerza —y se rumoreó un pedido de 75.000 dólares mensuales que el canal desestimó—, Santiago del Moro confirmó la noticia que paralizó a los fanáticos: Tamara Paganini vuelve al reality.

“Hoy 22:25 hs vuelve ella a su casa… y vuelve por todo. Bienvenida Tamara“, escribió el conductor en sus redes sociales, confirmando que la subcampeona de la histórica primera edición de 2001 ingresará este lunes 30 de marzo durante la gala de eliminación.

Un regreso con sed de revancha

Tamara Paganini fue, sin dudas, el personaje más disruptivo del debut del formato en Argentina. Con apenas 27 años, permaneció 112 días encerrada y perdió la final ante Marcelo Corazza. Sin embargo, su relación con la fama fue traumática. En declaraciones recientes, la ahora actriz y conductora de streaming confesó que el programa le “arruinó la vida” en su momento, llevándola a situaciones de extrema vulnerabilidad económica y acoso mediático.

Hoy, con una vida renovada y una perspectiva distinta, “la Guchi” acepta el desafío de reingresar a la convivencia más famosa del país. Su llegada promete alterar todas las estrategias de la Generación Dorada, donde figuras como Andrea del Boca y Brian Sarmiento deberán adaptarse a la llegada de una jugadora que conoce el formato desde sus cimientos.

Los detalles del ingreso

Fecha y hora: Lunes 30 de marzo.

Motivo: Reemplazo por la salida de Jenny Mavinga .

Expectativa: Se espera que su fuerte personalidad choque o se alíe con los líderes actuales de la casa, en una noche que además definirá a un nuevo eliminado.

La pantalla de Canal 9 Televida será testigo de este encuentro generacional que promete picos de rating y una renovación total en la dinámica del juego.