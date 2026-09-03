Talento mendocino en pos de la innovación: 150 estudiantes crearon soluciones tecnológicas para transformar la educación en la Hackatón Edutech 2026

Organizado por el IES 9-023 de Maipú y el Instituto Tomás Alva Edison, la segunda edición del certamen reunió a 150 alumnos de nivel superior. Durante tres intensas jornadas y utilizando metodologías ágiles, los participantes diseñaron prototipos con inteligencia artificial e inclusión para resolver problemas reales del sistema educativo.

La innovación, el trabajo colaborativo y la tecnología aplicada a la formación se dieron cita en el departamento de Maipú. Con una convocatoria de 150 estudiantes efectivos reunidos en 25 equipos, concluyó la segunda edición de la Hackatón Edutech 2026, una iniciativa orientada a resolver problemáticas concretas de las aulas mendocinas mediante prototipos tecnológicos.

El certamen, organizado en conjunto por el Instituto de Educación Superior 9-023 de Maipú con la profesora Virginia Hernández a la cabeza y el IES Tomás Alva Edison con Graciela Bertancud como líder, contó con el respaldo de la Dirección General de Escuelas (DGE), el Gobierno de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo y un ecosistema de más de 20 empresas e instituciones del sector privado y tecnológico.

De la idea al prototipo: metodología ágil en Maipú

La experiencia combinó una primera instancia virtual con dos jornadas presenciales clave: la apertura en el Auditorio Municipal Marciano Cantero de Maipú y la etapa de desarrollo en la sede del IES 9-023. Una de las particularidades más desafiantes fue que los participantes no eligieron a sus compañeros, sino que los grupos interdisciplinarios se armaron de manera aleatoria en el lugar.

Bajo la orientación de la Incubadora de Empresas de la UNCuyo y la metodología Design Sprint, los estudiantes contaron con el apoyo de 52 mentores profesionales para guiar sus propuestas. Desde la digitalización de historiales académicos para evitar el desgranamiento escolar de adultos, hasta herramientas de inteligencia artificial capaces de transcribir y ordenar fotografías de apuntes, los prototipos apuntaron a resolver barreras cotidianas del aprendizaje.

Los ganadores y la proyección nacional

Tras la evaluación de los 25 proyectos iniciales, el jurado —compuesto por especialistas y referentes del sector emprendedor mendocino— seleccionó a los 10 equipos finalistas para defender sus ideas en una ronda de pitch.

Los proyectos destacados de la edición 2026 fueron:

1.º lugar: Edu Frequency

2.º lugar: EduSeñas

3.º lugar (compartido): Help App y Sign IA

Más allá de la premiación, las autoridades educativas de la comuna y de las instituciones organizadoras coincidieron en el objetivo de expandir este modelo nacido en Maipú hacia una escala nacional. La iniciativa demostró que la formación técnica y docente de nivel superior en Mendoza cuenta con el potencial necesario para desarrollar respuestas concretas frente a los desafíos del ecosistema productivo y educativo actual.