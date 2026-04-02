Superplaca en Gran Hermano: Ocho nominados y una jugada maestra de Martín Rodríguez que sacudió la casa

La sexta gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada dejó un escenario electrizante y una placa multitudinaria que promete una eliminación histórica el próximo lunes.

La sexta gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada dejó un escenario electrizante y una placa multitudinaria que promete una eliminación histórica el próximo lunes. Bajo la conducción de Santiago del Moro, la noche que se vio en El 9 Televida estuvo marcada por estrategias anuladas, el peso del “voto legado” y un líder que ejerció su poder con mano de hierro.

Martín Rodríguez, tras consagrarse nuevamente como líder de la semana, fue el gran arquitecto de la jornada. Haciendo uso de sus beneficios, decidió fulminar directamente a Andrea del Boca y a Jessica “La Maciel”, enviándolas a placa sin escalas. Además, el líder otorgó inmunidad a Brian Sarmiento, protegiendo al exfutbolista de cualquier peligro procesal.

El “voto cantado” y los más señalados por la casa

La gala no estuvo exenta de errores fatales. La producción decidió anular las nominaciones de Martín Rodríguez, Franco Zunino y Luana Fernández por haber “cantado” sus votos previamente, lo que desmoronó varias estrategias y obligó a recalcular los números finales.

Quien no pudo escapar al radar de sus compañeros fue Yanina Zilli. La ex vedette lideró la votación con 12 puntos en su contra, seguida de cerca por la venezolana Cinzia Francischiello con 10. La lista de nominados se completó con Yisela “Yipio” Pintos (6 votos), Lola Tomaszeuski (5), Eduardo Carrera (5) y Manuel Ibero (4), este último cerrando la placa tras haber realizado la nominación espontánea contra Zilli y Cinzia.

El “voto legado” y la despedida de los Poggio

Otro momento clave fue la intervención de Lolo Poggio, quien utilizó el beneficio dejado por el recientemente eliminado, Franco Poggio. Este “voto legado” le permitió a Lolo distribuir sus puntos con una potencia de 3, 2 y 1, impactando directamente en la situación de Eduardo y Danelik.

De esta manera, la placa final para el lunes 6 de abril quedó conformada por:

La Maciel (Fulminada)

Andrea del Boca (Fulminada)

Yanina Zilli

Cinzia Francischiello

Yipio

Eduardo Carrera

Lola Tomaszeuski

Manuel Ibero

Al tratarse de un voto negativo, el público mendocino y de todo el país decidirá quién debe abandonar la casa. El destino de los “hermanitos” está, una vez más, en manos de la gente.