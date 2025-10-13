“Su rostro y su risa iluminaban cualquier espacio”: Así despidió Woody Allen a la actriz y directora Diane Keaton

La muerte de Diane Keaton sorprendió al mundo de espectáculo de Estados Unidos y del mundo entero. Allen elogió el talento multifacético de Keaton, más allá de la interpretación, destacando su trabajo como escritora, fotógrafa, artista de collage, decoradora de interiores y directora.

La muerte de Diane Keaton sacudió al mundo del espectáculo norteamericano y del mundo entero, y así lo plasmó el director de cine Woody Allen en un ensayo que se publicó este lunes en The Free Press, en donde el escritor y director de afamadas películas le dedicó unas sentidas palabras.

Woody Allen escribió un emotivo recuerdo de Diane Keaton tras la muerte de la actriz a los 79 años, compartiendo recuerdos íntimos de su romance y su legendaria asociación creativa.

“A diferencia de cualquier otra persona que el planeta haya experimentado o que probablemente nunca vuelva a ver, su rostro y su risa iluminaban cualquier espacio en el que entraba”, escribió Allen en el artículo.

El director recordó su primer encuentro en una audición para su obra de 1969 “Play It Again, Sam” en el Teatro Morosco. Keaton, recién llegada del Condado de Orange y quien trabajaba como chica de guardarropa mientras actuaba en “Hair”, había sido recomendada por la profesora de interpretación Sandy Meisner.

“Si Huckleberry Finn fuera una joven hermosa, sería Keaton”, recordó Allen haber pensado cuando la vio por primera vez.

Al principio, a la pareja le costó conectar durante la primera semana de ensayos. “Ella era tímida, yo era tímido, y con dos personas tímidas, la cosa puede volverse bastante aburrida”, escribió Allen. Pero después de compartir una comida rápida durante un descanso, todo cambió. “Era tan encantadora, tan hermosa, tan mágica, que cuestioné mi cordura. Pensé: ¿Podría enamorarme tan rápido?”. Para cuando se estrenó la muestra en Washington, D. C., ya habían iniciado una relación sentimental. Keaton resultó ser el colaborador creativo de mayor confianza de Allen, quien le ofrecía comentarios sobre sus películas que él valoraba por encima de todo.“Con el tiempo, hice películas para una sola audiencia, Diane Keaton”, reveló Allen. “Nunca leí una sola reseña de mi trabajo y solo me importaba lo que Keaton decía al respecto”.Allen elogió el talento multifacético de Keaton, más allá de la interpretación, destacando su trabajo como escritora, fotógrafa, artista de collage, decoradora de interiores y directora.