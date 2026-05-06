“Sos un holograma”: el violento cara a cara entre Emanuel y Solange en Gran Hermano que destruyó una amistad

Bajo la dinámica del Derecho a Réplica (DAR), la tucumana Solange Abraham regresó virtualmente a la casa para encarar a quien fuera su aliado incondicional desde el primer día, Emanuel Di Gioia. Sin embargo, lo que se esperaba como una charla de aclaración terminó en un cruce de gritos.

La noche de este martes en Gran Hermano: Generación Dorada quedará marcada como una de las más agresivas de la temporada. Bajo la dinámica del Derecho a Réplica (DAR), la tucumana Solange Abraham regresó virtualmente a la casa para encarar a quien fuera su aliado incondicional desde el primer día, Emanuel Di Gioia. Sin embargo, lo que se esperaba como una charla de aclaración terminó en un cruce de gritos e insultos que El 9 Televida transmitió en una gala de alta tensión.

Acusaciones de traición y “Ego Herido”

Apenas apareció en la pantalla del living, Solange no se guardó nada. La exparticipante, que salió de la casa bajo la polémica modalidad de la “puerta giratoria”, acusó a Emanuel de traicionarla por envidia. “¿Me quisiste clavar un puñal por la espalda y no pudiste? No bancabas que dos mujeres tengamos voz y voto y seamos líderes”, disparó la tucumana, sugiriendo que el “ego herido” de Di Gioia fue el motor de su ruptura.

Solange intentó justificar su salida como parte de una “jugada 3D” para exponer a Emanuel desde el afuera, pero sus palabras solo sirvieron para encender la furia del participante.

“No existís más”: El contraataque letal de Emanuel

Lejos de amedrentarse, Emanuel respondió con una frialdad absoluta que descolocó a su ex amiga. El jugador desestimó cualquier estrategia de Solange y le recordó su realidad actual: “Sos un holograma, Sol. No existís. Acá adentro no existís más”.

La discusión escaló rápidamente cuando Di Gioia le recriminó el modo en que abandonó la competencia: “A vos te duele haberte ido por la giratoria, no te fuiste por la puerta grande. Gran Hermano no te dejó ni despedir. Es patético lo tuyo”. Entre gritos de “cobarde” por parte de ella, Emanuel sentenció el vínculo tratándola de “derrotada” y deseando que volviera a ingresar solo para tener el gusto de eliminarla él mismo.

Una casa dividida

El enfrentamiento dejó a los 17 jugadores restantes en un silencio sepulcral. Con esta pelea, el bando que lideraba Emanuel se debilita emocionalmente, mientras que la sombra de Solange —y su advertencia de que él “tira la piedra y esconde la mano”— empezará a sembrar la duda entre sus compañeros de cara a la nominación de este miércoles.

No te pierdas las repercusiones de este escándalo hoy al término de Bahar enCanal 9 Televida.