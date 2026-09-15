Sorpresas en los Premios Emmy 2026: qué serie se llevó el drama y la lista completa con los premiados

La 78ª edición de los premios Emmy celebrada en Los Ángeles dejó sorpresas, récords para la historia y una dominación absoluta. La televisión norteamericana tuvo su noche de premiación y éstos fueron los grandes ganadores.

La industria del entretenimiento vivió una noche inolvidable en el Peacock Theater de Los Ángeles con la entrega de los Premios Emmy 2026. La 78.ª gala a la excelencia televisiva estuvo marcada por consagraciones esperadas, homenajes emotivos y registros históricos que reescribieron los libros de la pantalla chica.

El gran fenómeno de la entrega fue, sin lugar a dudas, Widow’s Bay. La producción —una particular combinación de humor y terror ambientada en un pueblo costero— competía por primera vez y se transformó en la comedia más ganadora en una sola edición al alzar 14 estatuillas de las 19 a las que aspiraba, incluyendo el codiciado galardón a Mejor Serie de Comedia.

Por el lado del drama, la favorita The Pitt hizo valer sus 25 nominaciones y repitió el plato consagratorio como Mejor Serie Dramática, coronando además a Noah Wyle como Mejor Actor Protagonista.

Jean Smart y Matthew Rhys: dos nombres que hicieron historia

La ceremonia conducida por Mariska Hargitay fue testigo de dos hitos interpretativos sin antecedentes:

El récord de Jean Smart: Al quedarse con la estatuilla a Mejor Actriz Protagonista de Comedia por su rol de Deborah Vance en Hacks , Smart logró la proeza absoluta de ganar el Emmy por todas y cada una de las cinco temporadas del show . Con este 8.° galardón en su carrera personal, igualó a íconos como Julia Louis-Dreyfus y Cloris Leachman como la intérprete más premiada de la historia.

El doblete de Matthew Rhys: El actor galés se convirtió en el primero en llevarse dos premios como actor principal en una misma noche: ganó en comedia por Widow’s Bay y en miniserie por The Beast in Me. Además, al sumar su triunfo previo en drama por The Americans (2018), quedó como el único en la historia en ser coronado como actor principal en tres categorías diferentes.

Chispazos políticos y tributo a una leyenda

La gala no estuvo exenta de momentos emotivos y guiños al contexto internacional. Alan Cumming (ganador del reality The Traitors) llamó enfáticamente a los espectadores a registrarse para votar en las próximas elecciones legislativas, mientras que Sally Field envió un sentido “gracias a Canadá, nuestro vecino” en plena disputa comercial.

Field fue también la encargada de rendir un conmovedor homenaje a la icónica estrella del country y del cine Dolly Parton, recientemente fallecida: “Si de verdad hay ángeles en el cielo, perdimos a uno”, expresó, sensibilizada por su ex compañera de elenco.

TABLA COMPLETA DE GANADORES