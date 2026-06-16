Sorpresa total en Gran Hermano: Matías Hanssen es el nuevo líder con beneficios inéditos que cambiarán la placa

En una prueba de destreza mental inspirada en el Mundial, el participante mendocino se quedó con el liderazgo de la semana 17 tras vencer a Leandro Nigro. Tendrá el poder de anular los votos de cuatro compañeros y moldear una placa que será totalmente negativa.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada no da tregua y, a menos de 24 horas de la escandalosa eliminación de Franco Zunino, una nueva e intensa competencia reconfiguró por completo las estrategias del juego. En una prueba diseñada exclusivamente en sintonía con el clima mundialista, Matías Hanssen se consagró como el líder de la semana 17, alcanzando este beneficio por primera vez desde su ingreso al reality de El 9 Televida.

El desafío, bautizado como “Tablero Mundial”, consistió en una extensa plataforma donde los participantes debieron enfrentarse en un duelo de velocidad y memoria para hallar las imágenes de los futbolistas argentinos campeones del mundo en 1978, 1986 y 2022. Tras una ajustada e intensa definición, Hanssen logró imponerse en la última instancia frente a Leandro Nigro al encontrar el rostro del histórico Jorge Burruchaga.

Poderes inéditos: el tremendo beneficio que sacudirá la gala

El liderazgo de la semana 17 no será uno más dentro de la competencia. Según adelantó Santiago del Moro a través de las plataformas de streaming del programa, los beneficios que adquirió el nuevo líder prometen patear el tablero de las nominaciones de este miércoles 17 de junio:

Anulación masiva: Antes de que comience la gala de nominación, Hanssen tendrá la potestad absoluta de anular por completo la votación de cuatro jugadores de la casa , destruyendo cualquier tipo de complot o estrategia previa.

Salvación directa: Una vez que quede conformada la placa definitiva (que por reglamento de esta semana especial deberá contar con un mínimo de 8 integrantes), el líder mantendrá su clásico beneficio de sacar de la zona de riesgo a uno de sus compañeros .

Inmunidad total: Como es costumbre, Matías no podrá ser votado por el resto de la casa en el confesionario, asegurándose una semana más de permanencia.

Cabe destacar que, tal como ocurrió en las últimas galas, la placa de nominados de esta semana será completamente negativa, lo que significa que el público votará para expulsar de cara a la gala de eliminación del próximo lunes 22 de junio.

El triunfo del participante mendocino abre un panorama completamente nuevo dentro del juego, especialmente tras los últimos chispazos y divisiones que dejó la salida de Zunino. ¿A qué cuatro compañeros decidirá anularles el voto Matías?

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