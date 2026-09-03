Sorpresa en Popstars: una participante renunció tras la eliminación de su hermana

En una de las definiciones más emotivas de la etapa de selección, las hermanas Lourdes y Tiziana Pittella recibieron el veredicto del jurado. A pesar de haber sido elegida para formar parte de las 60 participantes que avanzan a los talleres intensivos, Lourdes rechazó su lugar en vivo tras enterarse de que su hermana había sido eliminada.

La búsqueda de las nuevas integrantes de Popstars vivió un momento de altísima tensión dramática durante la revelación de las 60 participantes seleccionadas para la etapa de talleres intensivos. El encargado de llevar las novedades a la casa de las hermanas Lourdes y Tiziana Pittella fue el influencer y coach espiritual Martín Cirio, en una visita que terminó con una resolución imprevista.

Rodeadas de familiares y amigos, las hermanas escucharon en primer lugar la buena noticia para Lourdes, quien fue confirmada por el jurado para avanzar a la siguiente instancia de formación. Sin embargo, la alegría duró pocos segundos hasta que Cirio comunicó la resolución sobre Tiziana, quien no logró superar el corte del casting.

“No lo voy a pensar: somos un equipo”

Pese a los intentos de Cirio por explicar lo habitual de los rechazos en la industria musical, el impacto en la familia fue inmediato. Fue en ese preciso instante cuando Lourdes interrumpió la transmisión para comunicar su renuncia definitiva al certamen: “Yo no voy a seguir en el programa. Sabemos que así es el formato, pero nosotras nos anotamos con la condición de que éramos juntas o nada. No lo voy a pensar: es juntas o nada, somos un dúo, un equipo. Respetamos la decisión del jurado, pero es así”, sentenció de forma categórica.

Aunque su hermana Tiziana y el propio Cirio le rogaron que no desperdiciara la oportunidad de continuar en carrera, Lourdes se mantuvo firme en su decisión de privilegiar el proyecto conjunto por sobre la oportunidad individual.

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