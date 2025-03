Si se ponían de acuerdo no lo lograban: ¿Toda la casa de Gran Hermano contra “El Tridente”?

Un jueves cargado de tensión y a plena estrategia dejó expuesto el placa al “tridente” de Gran Hermano. Ahora la pelota está del lado del público de Canal 9 Televida.

Primero fue Santiago “Bati” Larrivey quien fue de frente contra los jugadores del “Tridente” conformado en “Gran Hermano”: Luciana Martínez, Santiago “Tato” Algorta y Luz Tito. Y para rematar el jueves y utilizando su clásica astucia para el juego, Furia los expuso en placa para sea en esta ocasión la gente que mira y sigue con pasión el reality de Canal 9 Televida, quienes decidan sobre este grupo de jugadores. Todo esto en un jueves cargado de tensión.

El platense explicó que le dio bronca tener que mostrar su nominación espontánea delante de todos ya que le tocó votar en el living, aunque valoró que eso “le sirvió para hacer ruido”.

Luciana opinó en el stream que “lo desenmascararon”, dado que él aseguró que ella no le pidió disculpas cuando sí lo hizo. Sin embargo, Bati asegura que cree que está haciendo un buen juego.

Sandra Priore, cada vez más firme al lado del Tridente, opinó que el contador es un “ridículo”.

El Tridente dejó en claro que hará campaña contra Bati, mientras que este especuló con Eugenia Ruíz sobre la posibilidad de que Juliana “Furia” Scaglione lo baje de placa.

Furia no podía sacar de placa a Claudio Di Lorenzo -nominado por sanción- y a las fulminadas Eugenia Ruíz y Chiara Mancuso, esta última enviada a placa por ella, y se decantó por bajar a Santiago “Bati” Larrivey y subir a Santiago “Tato” Algorta.

La doble de riesgo no quiso ahondar en sus motivos. “Creo que él está en una situación de emergencia”, se limitó a decir la deportista al sacar del voto telefónico al platense.

La placa negativa entonces quedó conformada por Claudio, Eugenia, Chiara, Gabriela, Tato, Selva, Luz, Luciana y Tato. Uno de ellos abandonará la casa de Gran Hermano en la próxima gala de eliminación del lunes 24 de marzo.

Juliana luego explicó en el confesionario su jugada: “Es para dejar al Tridente todo en placa y que empujen, como ellos quieran, para sacar a alguien en particular. O si no que el Tridente pierda una pata. Puede ser algo negativo o positivo con ellos. Capaz van contra Chiara pero no sé porque acá se pelean y amigan rápido. Le doy la posibilidad al público de que saquen a alguien nuevo o viejo”.

Para conocer la decisión del público que vive el reality de Canal 9 Televida con intensidad habrá que esperar a la gala del próximo lunes 24 de marzo.