“Si no tenés ganas, te podés ir”: Gran Hermano le ofreció la puerta giratoria a Agustín Nigro por su apatía

Cansado de la pasividad, la falta de estrategia y la poca adaptación de algunos integrantes al encierro, “El Big” tomó una decisión categórica en la previa de la gala de nominación transmitida por El 9 Televida: llamó al orden a Agustín Nigro y le puso la renuncia voluntaria en bandeja.

La tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada no da tregua y esta vez el ojo de la tormenta se posó sobre uno de los participantes nuevos. Cansado de la pasividad, la falta de estrategia y la poca adaptación de algunos integrantes al encierro, “El Big” tomó una decisión categórica en la previa de la gala de nominación transmitida por El 9 Televida: llamó al orden a Agustín Nigro y le puso la renuncia voluntaria en bandeja.

La dura advertencia del dueño de la casa se dio en el confesionario, donde la voz de Gran Hermano se mostró sumamente severa con el jugador por su actitud apática en el reality. Sin rodeos, la producción consideró que el joven no le hace honor al despliegue que requiere esta temporada especial y le recordó que nadie está obligado a quedarse.

Un ultimátum letal: “Esta competencia requiere exposición, ganas y pasión”

Con la firmeza que lo caracteriza, el dueño del juego se dirigió directamente al participante para cuestionar su falta de iniciativa en la convivencia y en el armado de estrategias: “Esta competencia, que es la Generación Dorada, requiere exposición, ganas y pasión”, comunicó de manera tajante, para luego sentenciar que la famosa “puerta giratoria” estaba completamente disponible para que abandonara el programa en ese mismo instante si no se sentía capacitado para continuar.

A pesar del fuerte impacto psicológico que significó el ultimátum, Agustín Nigro se plantó, rechazó la propuesta de abandonar el certamen y prometió un cambio radical en su perfil de cara a los próximos días: “No me voy a ir. Te entiendo y voy a tomar en cuenta todo esto”, respondió, buscando llevarle tranquilidad al “Big” y asegurar su permanencia.

El despertar del jugador: los primeros votos de Agustín en el confesionario

Para demostrar que su promesa de cambiar de rumbo iba en serio, el participante inauguró oficialmente su juego y pasó de inmediato a nominar por primera vez desde su ingreso a la casa.

En un confesionario cargado de expectativa, Agustín estrenó su derecho al voto direccionando sus primeros dos puntos hacia Cinzia Francischiello —quien finalmente terminó adentro de la multitudinaria placa de 10 nominados— y la unidad restante para Matías Hanssen. Habrá que ver si este fuerte llamado de atención funciona como el empujón definitivo para que el participante empiece a jugar fuerte o si la presión del encierro le termina ganando la pulseada.