She said yes! Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce

La estrella del pop Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce confirmaron su compromiso con una publicación conjunta en redes sociales.

Este martes 26 de agosto quedará grabado en la memorias de los y las Swifties, for ever! Es que Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce, mediante una publicación conjunta de redes sociales anunciaron que se comprometieron, luego de 2 años de relación.

En la publicación, que incluye varias fotografías de una propuesta en un jardín lleno de flores, Swift escribió una frase que resume la dinámica de su popular relación: “Tu maestra de inglés y tu maestro de gimnasia se van a casar”.

El anuncio culmina un romance que ha capturado la atención mundial desde que se hizo público. La historia de amor de la pareja se hizo pública en septiembre de 2023, cuando Swift asistió por primera vez a un partido de los Kansas City Chiefs, equipo en el que Kelce juega como ala cerrada.

Sin embargo, la propia cantante reveló en su entrevista como Persona del Año 2023 para la revista Time que para ese momento ya eran pareja. “Tuvimos una cantidad significativa de tiempo que nadie conoció, lo cual agradezco, porque pudimos conocernos”, explicó, aclarando que su relación comenzó después de que Kelce mencionara en su podcast en julio de 2023 que había intentado, sin éxito, darle una pulsera de la amistad con su número.

Una pareja mundial

Desde su primera aparición juntos, la relación de Swift y Kelce ha estado marcada por un constante apoyo mutuo a través de sus respectivas carreras. Swift se convirtió en una asistente habitual de los partidos de los Chiefs, culminando con la celebración en el campo tras la victoria del equipo en el Super Bowl de febrero de 2024.

Por su parte, Kelce viajó por todo el mundo para asistir a varios conciertos del exitoso “Eras Tour” de Swift en Argentina, Australia, Singapur y Europa. De hecho, luego de visitar nuestro país, el jugador de NFL quedó impactado por la pasión del público local a tal punto que hizo mención del mismo un tiempo después.

Desde el podcast que produce junto a su hermano Jason, New Heights, el jugador del club de fútbol americano Kansas City Chiefs de la NFL, definió cada noche como “eléctrica” y las distinguió por sobre otros conciertos anteriores.

El novio de Swift destacó qué le pareció el público argentino a la cantante, a la vez que también expresó su fascinación por ello: “Había casi 70 mil personas. Tres noches seguidas. Es increíble la cantidad de shows totalmente vendidos que tuvo y a estos estadios que continúa yendo. Este me voló la mente. Me voló la mente. Fue un público muy eléctrico”. Y le envió un mensaje a quienes asistieron a los conciertos: “A todos los que fueron a los shows, Taylor dice que ha sido uno de sus lugares preferidos para tocar. Así que un aplauso para todos ustedes por mostrar todo ese amor. Fue muy divertido”.