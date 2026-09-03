Se vienen cambios en la programación: cooling break para un tanque mientras analizan revivir a otro formato clásico

Las autoridades de Telefe preparan una profunda reconfiguración de su pantalla de cara al 2027. Frente al desgaste del prime time y mediciones por debajo de las expectativas en la temporada de realities, la señal proyecta pausar su formato insignia por un ciclo entero y reactivar otra conocida franquicia de talentos.

La televisión argentina se encamina hacia una fuerte reestructuración en sus horarios centrales. Pese a sostener el liderazgo general de audiencia, Telefe comenzó a diagramar una drástica renovación de su grilla de programación para el ciclo 2027, impulsada por un rendimiento que no alcanzó las métricas esperadas en sus apuestas recientes.

El análisis puertas adentro responde a la fría recepción que mostraron algunas propuestas estelares. Entre ellas, la emisión de Popstars no logró instalarse con la fuerza prevista en el rating y, al tratarse de un contenido completamente grabado, carece de margen de maniobra para aplicar correcciones al aire. A su vez, la recta final de Gran Hermano: Generación Dorada dejó en evidencia el desgaste lógico tras múltiples temporadas consecutivas desde el relanzamiento del formato en 2022.

Parate estratégico y el regreso de un gran show

Ante este panorama, la decisión de fondo dentro de la emisora pasa por aplicar un cooling break al certamen de convivencia durante todo el 2027. El objetivo central del parate radica en oxigenar la pantalla, evitar la saturación del público y preservar la franquicia para eventuales ediciones futuras, manteniendo a su conductor de cabecera a la espera del armado de una nueva propuesta.

Para cubrir ese espacio y revivir el interés masivo, las fichas principales para el próximo año se volcarán al relanzamiento de Got Talent Argentina, el show de talentos que tuvo su última versión en 2023 y que ahora iniciará la búsqueda de su nueva etapa.

Apuesta total a la cocina y búsqueda de nuevos formatos

Mientras se terminan de definir las figuras para el retorno de la competencia de talentos, la producción volcará todos sus esfuerzos inmediatos a las grabaciones de MasterChef Celebrity, ciclo que arrancará apenas concluya la presente edición de aislamiento con la meta de encarar con solidez el tramo final del año.

Además, este miércoles Verónica Lozano confirmó al aire de Cortá por Lozano en El 9 Televida que en el mes de octubre arranca la emisión de MasterChef Junior con los 3 jurados ya confirmados y ella como conductora.

¡Se viene #MasterchefJunior! 👏​ 🤍​ Vero Lozano nos cuenta todos los detalles y revela los integrantes del jurado de lujo 📺Mirá #CortaPorLozano en Telefe pic.twitter.com/nbbRUJNXqL — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) September 1, 2026

En paralelo, los equipos de programación ya evalúan diferentes formatos internacionales de entretenimiento para acompañar la grilla del 2027 y renovar el contrato con los televidentes. Todas las novedades de la pantalla chica se pueden seguir a través de elnueve.com y El 9 Televida.