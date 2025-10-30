Se viene un viernes de mucha adrenalina en La Traición

El intento de asesinato de Güzide no quedará impune, pero conllevará más violencia. Se viene un súper viernes de full adrenalina en La Traición.

Se viene un súper viernes de adrenalina en La Traición. La serie de las siestas de El 9 Televida te va a dejar con las suprarenales secretando adrenalina de tanta acción. En este adelanto te dejamos una muestra de los más trascendentales que vas a poder disfrutar el último día del mes de octubre.

Luego del intento de asesinato que sufrió Güzide mientras subía a su auto a manos de un motociclista que sacó un arma y comenzó a disparar, Behram, que intenta ganarse a Oylum como sea, da con el paradero del sujeto que ejecutó los disparos.

No conforme con haberlo encontrado, lo secuestra y tortura para que le revele la identidad de quien está detrás de él y por ende del intento de asesinato. Así consigue que el sujeto diga un nombre.

Behram llama a Güzide y luego la lleva a donde tiene secuestrado al sicario, quien dice el nombre de Tarık, como quien ideó el plan.

Por su parte, Tarık llama al hermano de Güzide para que pueda escuchar la voz de su hija y con eso manipularlo para que se ponga de su lado y le brinde información sobre la abogada y así terminar de hundirla. A cambio le ofrece traer a su hija de regreso a Estambul. ¿Qué hará el hermano de Güzide?

Mientras, después de ver que Oylum se frecuenta mucho con Behram, Tolga se acerca mucho a Selin en La Traición. No te pierdas cómo avanza esta historia de drama de las siestas de El 9 Televida.