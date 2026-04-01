¿Se va de Cortá por Lozano? El incierto futuro de Evangelina Anderson tras su paso por MasterChef Celebrity

Lo que comenzó como una participación estelar tras su paso por MasterChef Celebrity, hoy se transformó en un escenario de tensión entre la modelo y la producción del programa de Vero Lozano.

A poco más de un mes de su incorporación al diván más famoso de la televisión, la continuidad de Evangelina Anderson en Cortá por Lozano pende de un hilo. Lo que comenzó como una participación estelar tras su paso por MasterChef Celebrity, hoy se transformó en un escenario de tensión entre la modelo y la producción del programa de las tardes de El 9 Televida que conduce Vero Lozano.

Según trascendió en las últimas horas, la esposa de Martín Demichelis se tomaría vacaciones la próxima semana, pero su regreso al programa de Verónica Lozano no estaría garantizado. “Estaría agarrando la valijita y yéndose”, señalaron fuentes allegadas al canal, sugiriendo que la producción aprovechará su ausencia para probar a otros panelistas, como Gastón Trezeguet, y aportar contenido sobre Gran Hermano.

Los motivos del conflicto: ¿Poca información o falta de compromiso?

El malestar en los pasillos de la señal vendría por el lado del desempeño periodístico de Evangelina. Según informaron en programas de espectáculos, parte de la producción no estaría conforme con su participación: “No se mete tanto con los temas y no está muy informada de ciertas cuestiones, algo que se nota en pantalla”, aseguraron.

Por su parte, Anderson rompió el silencio y dio su versión sobre su reciente ausencia durante la entrevista al influencer Ian Lucas. La modelo explicó que, aunque no pudo concretar un viaje familiar, la producción le pidió que no asistiera esos días. “Ellos me pidieron que arregle por un año, pero yo probé dos semanas y ya llevo más de un mes”, confesó, dejando entrever que el contrato original nunca fue una certeza absoluta.

Una reunión clave tras el descanso

La decisión final se tomaría una vez que Evangelina concluya su descanso. Se espera una reunión de producción de alto voltaje donde se definirá si la modelo retoma su silla junto a Vero Lozano o si su paso por el ciclo termina siendo apenas una breve experiencia tras los fogones de MasterChef.

¿Podrá Evangelina revertir la imagen y quedarse en el panel, o será el fin de su etapa en las tardes de Canal 9 Televida?