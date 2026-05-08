¡Se terminaron los secretos!: el anuncio de Gran Hermano que hizo estallar la casa

Gran Hermano emitió un comunicado tajante que terminó con los momentos de privacidad dentro del reality. Mirá lo que pasó en el programa de las noches de El 9 Televida.

La gala de este jueves marcó un antes y un después en la convivencia entre los participantes. Gran Hermano emitió un comunicado tajante que terminó con los momentos de privacidad en el reality. La advertencia llegó luego de que trascendiera que algunos jugadores utilizaron los espacios sin cámaras ni micrófonos para organizar complots y acordar votos, rompiendo el espíritu del juego.

El fin de la “zona liberada”

El dueño de la casa fue directo y no dejó lugar a dudas. “Esta casa dejará de tener momentos íntimos o privados si la intención de ustedes es aprovecharlos para obtener ventajas en el juego”, sentenció Gran Hermano ante la mirada atónita de los competidores.

El foco del conflicto estuvo puesto en las duchas, un espacio donde, por obvias razones de intimidad, los participantes no portan micrófonos. Según reveló un exparticipante al salir, ese era el lugar elegido para coordinar las nominaciones. Tras esta confirmación, la producción decidió que estará bajo vigilancia extrema para evitar cualquier tipo de trampa.

Cruces y descargos entre los jugadores

El anuncio revolucionó el clima interno y las especulaciones no tardaron en llegar. Una de las más críticas fue Titi, quien se descargó contra sus propios compañeros por las estrategias mal ejecutadas. “No me parece de una persona viva. Me parece de verde salir y además quemar a alguien de tu equipo que está adentro todavía”, disparó la jugadora, visiblemente molesta por la filtración de información que terminó perjudicándolos a todos.

Para Titi, la clave ahora estará en la coincidencia espontánea y no en el acuerdo previo. “Prefiero no hacer complot y ver si coincido o no en el voto”, aseguró, distanciándose de quienes quedaron bajo la lupa de la producción.

Una casa bajo vigilancia total

Con esta nueva disposición, los participantes perdieron su último rincón de libertad. El juego entró en una etapa de desconfianza absoluta, donde cada charla en el baño o movimiento sospechoso será interpretado como un intento de complot. En Mendoza, los seguidores del reality ya debaten en redes sociales si esta medida logrará limpiar el juego o si los participantes encontrarán nuevas formas de burlar al ojo que todo lo ve.