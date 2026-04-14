Se puso “picante” el segundo juicio por la muerte de Maradona: tensión, pedidos rechazados y una fuerte frase de Burlando

La primera audiencia en los tribunales no solo reabrió heridas, sino que desató una batalla legal inmediata entre las defensas de los médicos y los abogados de la familia.

A más de cinco años de la partida del máximo ídolo del fútbol mundial, el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó en medio de un clima de extrema hostilidad. La primera audiencia en los tribunales no solo reabrió heridas, sino que desató una batalla legal inmediata entre las defensas de los médicos y los abogados de la familia.

El pedido de la defensa que el juez rechazó

Uno de los momentos más tensos de la jornada fue protagonizado por Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque. El letrado solicitó formalmente que todo el juicio fuera transmitido en vivo, argumentando que esto garantizaría la transparencia para su defendido.

Sin embargo, el tribunal rechazó de plano el pedido. Los jueces argumentaron que, ante la declaración de más de 100 testigos, la transmisión pública podría viciar los relatos, ya que los testigos que aún no declaran no deben escuchar lo que dicen los anteriores. “No se preocupe, hay prensa escrita para contar lo que pasa”, fue la tajante respuesta del magistrado.

“A Diego lo asesinaron”: la contundente acusación de Burlando

La temperatura de la audiencia subió al máximo cuando tomó la palabra Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona. El abogado fue categórico y no dejó lugar a dobles interpretaciones: “A Diego lo asesinaron el 20 de noviembre de 2020 en la casa de Tigre”.

Burlando, apuntó directamente contra el “triunvirato” médico compuesto por Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. Además, lanzó un dato que la defensa intentará usar a su favor: afirmó que Luque no operó efectivamente a Maradona en su última intervención, lo que derivó en una discusión sobre quién tomaba realmente las decisiones sobre la salud del astro en sus últimos días.

Resguardo para las hijas y el pedido de Verónica Ojeda

En medio de la contienda legal, se confirmó que se aplicará la Ley de Víctimas, lo que permitirá que Dalma, Gianinna y Jana Maradona declaren sin ser expuestas a las cámaras ni al ojo público masivo.

Por otro lado, Verónica Ojeda también marcó presencia con un pedido desesperado y firme: solicitó que se terminen las burlas y el hostigamiento hacia su hijo, Dieguito Fernando, en el marco de las repercusiones mediáticas que genera el caso.

El juicio apenas comienza, pero la estrategia de las querellas es clara: demostrar que hubo un plan sistemático de abandono que terminó con la vida de Diego. Por el lado de los médicos, la batalla será demostrar que su margen de acción estaba limitado por el propio entorno del “Diez”.