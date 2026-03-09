¿Se puede llevar heladerita o paraguas a los shows de la Vendimia 2026?: Todo lo que tenés que saber

Con un operativo especial de transporte y una grilla que combina folclore, cuarteto y pop, Mendoza vive las últimas jornadas de su fiesta máxima. Acá te contamos todo lo que necesitás saber para ir preparado a disfrutar.

La programación artística para este lunes 9 de marzo marca el inicio de los dos días de espectáculos complementarios a la Fiesta Nacional de la Vendimia. Las puertas del Teatro Griego Frank Romero Day abren a las 18:00 horas, mientras que el inicio de los shows está previsto para las 21:00 horas. Todo lo que necesitás saber para ir preparado lo encontrás en esta nota de elnueve.com.

En esta primera jornada, que no cuenta con la repetición del Acto Central, el escenario recibe el debut de Magui Olave, seguido por la presentación del Chaqueño Palavecino. El cierre de la noche está a cargo de La Repandilla, La Banda de Carlitos junto a Euge Quevedo y el grupo Desakta2, volcando la propuesta hacia el ritmo tropical y el cuarteto.

Para el martes 10 de marzo, la convocatoria se traslada hacia figuras de amplia trayectoria nacional. Abel Pintos encabeza la jornada en lo que representa su segunda actuación histórica en este escenario, con un repertorio que oscila entre el folclore y la canción popular. Lo acompañan los Campedrinos, dúo que llega tras su paso por el Festival de Viña del Mar, además de la joven intérprete Maggie Cullen y Ángela Leiva, referente de la música tropical. Esta segunda noche busca captar a un público diverso que sigue de cerca el movimiento de la escena nacional contemporánea.

Cómo llegar al Teatro Griego Frank Romero Day: tarifas especiales de colectivos y taxis

Respecto a la logística para asistir al teatro, el Gobierno de Mendoza dispone un servicio especial de transporte público que comienza a las 17:00 horas desde la intersección de Godoy Cruz y Perú. La tarifa por tramo es de $2.100, abonable mediante tarjeta SUBE. El recorrido incluye puntos estratégicos como la Avenida Juan B. Justo y la Rotonda de la UNCuyo antes de ingresar al Parque General San Martín. Asimismo, se habilitan unidades de piso bajo con rampa para el traslado gratuito de personas con discapacidad desde el centro hasta la entrada principal del predio.

Finalmente, el sector de taxis y remises establece tarifas fijas para quienes se desplacen dentro de las zonas delimitadas del Gran Mendoza. El costo del servicio de taxi se fija en $15.000, mientras que el de remís alcanza los $16.000. Los usuarios deben tener en cuenta que estos valores rigen únicamente para viajes iniciados dentro de los perímetros establecidos, como las avenidas San Martín, Gobernador Videla y el corredor del Zanjón Frías.

¿Qué se puede y no llevar?

En cuanto a los objetos que están y no permitidos ingresar al Teatro Griego Frank Romero Day, Cultura realizó un posteo en redes sociales en donde detalla todo. Acá te lo compartimos para que estés informado y no te lleves sorpresas al llegar allá.

Por la pantalla de El 9 Televida y elnueve.com los mendocinos pueden seguir todas las novedades de este cierre de calendario que consolida a la provincia como el epicentro cultural del país.