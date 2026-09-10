Se definieron las finalistas de Gran Hermano 2026: emoción, llanto y un récord que se romperá tras 19 años

En una noche cargada de dramatismo e incertidumbre, Gran Hermano: Generación Dorada vivió su última gala de eliminación antes del esperado desenlace. Luana Fernández fue la elegida por el público para abandonar la casa en el cuarto puesto, dejando el camino despejado para que Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yisela “Yipio” Pintos disputen el trofeo mayor.

La cuenta regresiva para conocer a la ganadora de Gran Hermano entró en su fase más emotiva. En la noche del miércoles, la pantalla de El 9 Televida transmitió una gala decisiva en la que Santiago del Moro anunció la partida de Luana Fernández, quien quedó posicionada en el cuarto lugar de la competencia.

Con este resultado, la definición quedó sellada entre Charlotte Caniggia, Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos, asegurando un hecho histórico para la televisión argentina: tras 19 años, una mujer volverá a consagrarse campeona del popular reality (hito que no se repetía desde la coronación de Marianela Mirra en 2007).

De la tensión de los sobres al cruce mano a mano

La velada comenzó con la apertura de sobres dorados para anunciar a las dos primeras jugadoras salvadas de la noche. Charlotte Caniggia fue la primera en asegurar su pase al podio de honor, celebrando con su característico estilo: “Lo estoy dando todo, no sé si se dan cuenta”. Instantes después, Solange Abraham quebró en llanto al conocer que también alcanzaba la gran final tras su recordado reingreso al juego.

La definición cara a cara enfrentó a Luana con la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos. Tras minutos de máxima zozobra, el conductor reveló la decisión del voto telefónico que decretó la salida de Fernández.

El emotivo adiós de la última participante ‘original’

Pese al dolor inicial por quedarse en el escalón previo al duelo final, Luana eligió despedirse de sus compañeras con un mensaje de reconciliación y deportividad: “Chicas, que gane la mejor, la que el Supremo elija. Todo lo que pasó en esta casa lo dejo acá y espero conocerlas afuera como personas. Se lo merecen, me voy a tatuar Gran Hermano y ustedes van a estar por el resto de mi vida en mi corazón”, expresó entre lágrimas antes de cruzar la pasarela entonando “No es mi despedida” de Gilda.

La partida de Luana marcó además un hito dentro de la edición: era la única jugadora del elenco original que continuaba en el certamen de forma ininterrumpida, sin haber atravesado repechajes o expulsiones previas.

La cuenta regresiva, el debate especial con las tres semifinalistas y la gran noche de coronación de Gran Hermano: Generación Dorada se vivirán en directo por la pantalla de El 9 Televida.

Y vos, ¿ya tenés a tu favorita para la final? ¿Quién te parece que merece ganar y quién pensás que se hará con toda la gloria del reality de El 9 Televida?