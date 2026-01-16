Se conoció la millonaria deuda de una famosa de MasterChef Celebrity en multas de tránsito

La deuda ascendería a poco más de 16 millones de pesos por no haber pagado un total de 94 multas de tránsito. ¿De quién se trata?

“Bueno chicos, son las 17.58, momento de revelar quién es la famosa que debe 16 palos en multa“, anunció Karina Mazzocco en A la tarde y allí todo se develó, y el nombre de MasterChef Celebrity quedó embarrado, de arriba, porque quien tiene 94 multas de tránsito es una de las figuras del reality de cocina de El 9 Televida.

El nombre en cuestión es el de Wanda Nara, quien acumula una deuda millonaria que arrastra desde hace años y parece que, por el momento, no tiene intenciones de saldarla.

La impresionante cifra la dio a conocer Santiago Sposato y sorprendió a todos. Según el panelista, la deuda de la conductora de MasterChef Celebrity ascendería a poco más de 16 millones de pesos por no haber pagado un total de 94 multas de tránsito.

Según Sposato, el dato se conoció simplemente ingresando el número de DNI de Wanda a los formularios de consultas de infracciones oficiales tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires.

Enseguida el dato se viralizó en la red generando comentarios de todo tipo. Algunos hacían mención de que tal vez no serían todas infracciones de ella, sino de otras personas que manejan autos que están a su nombre.

Otros expresaron su indignación al considerar que una persona con muy altos ingresos y una vida de lujo debería pagar en tiempo y forma sus deudas.

El panelista también hizo una interesante observación acerca de la actitud de Wanda cuando está en un vehículo.

“¿Se dieron cuenta de que en todas las notas que le hicieron en los últimos meses, nunca está manejando? Maneja Migueles, una amiga, o va en un remis”, reflexionó el periodista dando a entender que, tal vez, a Wanda Nara se le haya vencido la licencia de conducir y que no la podría renovar debido al saldo deudor que mantiene con el fisco.