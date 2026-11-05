Santiago del Moro y Laura Ubfal revelaron los secretos de “Bailando con las Estrellas”: así será la gran apuesta del 2027

La televisión argentina se prepara para un sacudón absoluto en sus superproducciones. Tras su paso al frente de Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro fue confirmado para liderar la versión argentina de Dancing with the Stars (Bailando con las Estrellas), el aclamado certamen internacional producido por la BBC. La periodista Laura Ubfal sumó detalles inéditos del formato que llegará en 2027.

El tablero televisivo de cara al próximo año comenzó a acomodar sus piezas principales. Luego de dar marcha atrás con la posibilidad de una nueva temporada de Got Talent Argentina, las autoridades apostaron de lleno por importar el formato internacional definitivo de baile, que promete revolucionar la pantalla chica.

La palabra de Santiago del Moro: formato y preparativos

Tras conocerse la noticia, fue el propio Santiago del Moro quien confirmó de primera mano los rumores al aire de su ciclo radial El Club del Moro (La 100): “Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo. Es el formato original de Dancing with the Stars. La idea es hacerlo con personas que bailen bien y que estén a la altura de un certamen tan importante”.

A pesar del entusiasmo de la audiencia, el conductor llevó tranquilidad y remarcó que el proyecto aún transita sus etapas preliminares: “Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas, teníamos este secreto bajo siete llaves”. Además, confirmó que este show se emitirá antes del regreso de la quinta edición regular de Gran Hermano.

Los detalles revelados por Laura Ubfal

Desde su programa de streaming La Linterna (Bondi Live), Laura Ubfal aportó precisiones clave sobre cómo se adaptará la franquicia producida por la BBC en nuestro país.

Duración y participantes: Serán tres meses de competencia intensa con un elenco compuesto por 12 parejas.

Composición de los equipos: Cada dupla estará integrada por un bailarín o bailarina muy famosa acompañada por un profesional.

Sin fines benéficos de fondo: Ubfal aclaró que la competencia no se desarrollará por un sueño social, manteniendo el estándar de la competencia pura.

Antecedentes de prestigio: Se trata de la misma versión internacional en la que han participado y ganado figuras de la talla de Diego Armando Maradona y Wanda Nara en Italia, o que contó con la conducción de Valeria Mazza en España.

La dinámica del certamen acompañará el progreso técnico de los famosos sobre la pista desde los ensayos iniciales hasta las presentaciones en vivo, donde un jurado técnico y el voto directo del público definirán la continuidad de los concursantes.

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