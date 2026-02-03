Santiago del Moro reveló los secretos de “Gran Hermano Generación Dorada”

El reality más importante del mundo ya tiene fecha de estreno y nuevas reglas. Además, se confirmó el regreso de “La Noche de los Ex” para analizar cada movimiento dentro de la casa más famosa por El 9 Televida.

La expectativa llegó a su fin. En una multitudinaria conferencia de prensa realizada este lunes 2 de febrero, Santiago del Moro despejó todas las dudas y confirmó que Gran Hermano Generación Dorada desembarcará en la pantalla de El 9 Televida el próximo lunes 23 de febrero. Esta nueva temporada no será una más, ya que promete cambios estructurales tanto en la convivencia como en el diseño de la casa, buscando desafiar a los nuevos participantes con reglas nunca antes vistas.

Uno de los anuncios que más celebró el fandom fue el regreso de La Noche de los Ex. El ciclo, que se emitirá todos los viernes en lugar de la gala habitual, contará con un panel integrado exclusivamente por exhermanitos. Estos analistas, que conocen como nadie lo que significa vivir bajo el aislamiento y la mirada constante de las cámaras, serán los encargados de desmenuzar las estrategias, las alianzas y los conflictos de los nuevos integrantes de la Generación Dorada.

Con este lanzamiento, el prime time de la televisión mendocina se prepara para una renovación total. Santiago del Moro aseguró que esta edición buscará elevar la vara del entretenimiento, manteniendo el liderazgo absoluto que el formato ha sabido construir en Mendoza a través de El 9. La cuenta regresiva ya comenzó y los fanáticos ya especulan sobre quiénes serán los elegidos para ingresar a la casa y quiénes ocuparán las codiciadas sillas del panel de los viernes.

Pese a que se rumore con un posible cambio en la conducción, el mando lo seguirá teniendo Robertito Funes Ugarte. Todavía se desconoce quiénes serán los exparticipantes que estarán junto a él.

¿Qué se sabe de la nueva temporada de Gran Hermano?

Si bien la espontánea y la fulminante mantendrán su lugar protagónico como las jugadas más letales del confesionario, se sumará una nueva modalidad denominada “3, 2, 1”. Con este sistema, los jugadores podrán repartir sus votos entre tres compañeros distintos, permitiendo una mayor dispersión de puntos y estrategias más complejas para armar la placa de nominados.

Pero la verdadera bomba de esta temporada es la incorporación de la “Placa Planta”. Esta herramienta está diseñada específicamente para que los televidentes intervengan y eliminen a quienes consideran que no están aportando al show. Según explicaron desde la producción, no se trata de castigar la timidez, sino la falta de estrategia y el sedentarismo dentro de la casa. “Queremos que la gente que entra se dé cuenta de dónde está”, sentenció Santiago del Moro, dejando claro que en la Generación Dorada no habrá lugar para los que quieran pasar desapercibidos.

Con estas reglas, el reality busca dinamizar la convivencia y obligar a los participantes a jugar desde el primer minuto. Mendoza ya se prepara para ser el “juez supremo” de una competencia que promete ser la más exigente de la historia.

De todos los candidatos que vio la producción, actualmente hay 42 preseleccionados con la posibilidad de entrar a la casa, con análisis clínicos y psicológicos realizados. De ellos, solamente ingresarán entre 24 y 30 participantes.

En esta temporada se repetirán muchas caras conocidas como Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet, Sol Pérez y Eliana Guercio.

Pero, además, se sumarán al panel: Ana Laura Román, Mariana Brey, Marisa Brel, Gustavo Conti, Tato Algorta, Tomás Balmaceda y Eugenia Ruíz.