Santi Maratea y el volantazo que dio a su carrera de influencer

El influencer impactó con la noticia de que dejará de lado su faceta en redes para dedicarse a una actividad tan impensada como nueva. “No me voy a perder, pero estoy feliz con este desafío”, contó. Los detalles en esta nota.

Santi Maratea grabó un video en colaboración con el equipo de la Primera Nacional para manifestar: “Antes que nada le quiero agradecer a la gente de Colegiales por esta oportunidad y mandarle un saludo a todos los hinchas que, ojalá también den la bienvenida”. Y sumó “voy a empezar a entrenar con reserva, estoy muy contento con este proyecto que apuntamos a que tenga la seriedad que tiene que tener el club. La idea no es que de la nada me metan a jugar en primera, es entrenar, progresar y ganarme mi lugar, si se me da la posibilidad”, reveló días antes de empezar oficialmente con la rutina del futbolista que, en su opinión, “es la mejor vida”.

Vale recordar que el influencer que llegó a la fama gracias a las campañas de donaciones que hacía en todo el país, abandona su tarea. A través de las redes sociales. Ahora y por medio de su publicación se conoció que el joven de 32 años tomará un camino diferente: será jugador de fútbol.

Además, resaltó que será algo “serio” y que no tiene que ver con las donaciones. “Voy a empezar a entrenar con reserva, estoy muy contento con este proyecto que apuntamos a que tenga la seriedad que tiene que tener el club. La idea no es que de la nada me metan a jugar en primera, es entrenar, progresar y ganarme mi lugar, si se me da la posibilidad“, continuó.

Y finalizó: “Obviamente, en cualquier otra cosa que pueda ayudar al club, lo voy a hacer… no voy a hacer una colecta igual, no se asusten, no es el fin de todo esto. El fin es, con seriedad, poder meterme, entrenar, progresar y compartir tiempo con el club y con los chicos del plantel“.

¿Por qué Santi Maratea no hace más colectas?

Santi Maratea estuvo en No tienen Solución, el stream de Yanina Latorre con Diego Latorre y además de hablar sobre política, se refirió a su carrera como influencer. Asimismo, reveló que ya no hará las reconocidas colectas para ayudar a la gente, y cambiará el rumbo para hacer otro tipo de cosas.

Asimismo, en el mismo stream se debatió sobre las críticas que recibió a lo largo de esta parte de su vida en la cuál donde mostraba algo elegante era fuertemente criticado.

“¿Por qué tenés que ser pobre para ayudar o vivir como si fueras un hippie? No es que tenés que regalar lo tuyo, aparte vos lo que estás dando es un montón de ayuda”, comenzó Yanina. Y el influencer respondió: “En eso de los cambios que hablamos recién que voy generando en mi personalidad, siento que fue una etapa eso, que ya la cumplí”.

Cambio de hábitos

“Yo fumaba aproximadamente entre 20 y 30 cigarrillos por día. Fumaba armado, y los que fuman sabrán que el armado dura más que el industrial, entonces estaba fumando todo el día. Mi ropa, mi casa, mi auto, todo tenía olor a cigarrillo. Cuando llovía y estaba en el auto, bajaba la ventanilla y fumaba igual”, contó en su momento Maratea, en uno de sus últimos videos, acerca de una costumbre que lo empezó a perjudicar durante su día a día y desencadenó en una reacción a tiempo para dar el volantazo.

En otro contenido referido al tema, el joven ahondó sobre esta cuestión: “Al dejar de fumar, subí de peso y llegué a pesar 95 kilos. Hace meses decidí que debía ponerme en forma”. En un video detallado, donde explicó en qué consiste su dieta, el influencer señaló que la inclusión de frutas y verduras le sirvió como punto de partida para ingresar a un mundo de alimentación saludable y hábitos que sigan esa línea para conseguir resultados a corto plazo.

Lo que se dice un volantazo positivo.