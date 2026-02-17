Sacudón en MasterChef Celebruty: la decisión del jurado que rompió todas las reglas a pasos de la final

Lo que debía ser una noche de despedidas en la pantalla de El 9 Televida se transformó en un hito histórico para el certamen. Seis figuras se enfrentaron al desafío más temido de la pastelería francesa, pero un anuncio de último momento de Damián Betular cambió el destino de los participantes y dejó a la audiencia sin palabras.

La gala de este lunes 16 de febrero no era una más. Con la presión de ingresar en la recta final, Evangelina Anderson, Marixa Balli, Emilia Attias, el Chino Leunis, Ian Lucas y el Turco Husaín se presentaron en sus estaciones con el delantal negro y una misión casi imposible: construir una torre de profiteroles de 30 centímetros. El famoso croquembouche, una arquitectura de masa, crema pastelera y caramelo ardiente, amenazaba con dejar fuera de juego a uno de los grandes favoritos del público, en una jornada donde los nervios y los dedos quemados fueron protagonistas.

Sin embargo, el clima en el estudio comenzó a virar de la tensión a la emoción profunda. Evangelina Anderson rompió en llanto ante una devolución impecable, confesando que su participación era un homenaje al pedido de sus hijos, mientras que Marixa Balli y Emilia Attias se consagraron como las mejores de la noche con ejecuciones técnicas que rozaron la perfección. El nivel fue tan alto que, al llegar el momento de la verdad, el aire se cortaba con un cuchillo. Cuando Ian Lucas y el Turco Husaín quedaron frente al jurado esperando el nombre del expulsado, el suspenso se apoderó de cada hogar.

“Nunca nos taparon tan bien la boca”, sentenció Germán Martitegui, antes de que Damián Betular confirmara la noticia que nadie esperaba: nadie abandonaba la competencia. Por primera vez en la temporada, el jurado decidió que el excelente desempeño colectivo merecía un premio excepcional, permitiendo que los 12 concursantes siguieran en carrera.

Wanda Nara celebró el indulto, aunque la advertencia de Donato de Santis fue clara: este alivio es pasajero. Los “seis fantásticos” del lunes se salvaron, pero la recta final hacia el trofeo mayor acaba de comenzar y no habrá más lugar para la piedad.

No te quedes afuera de las últimas emisiones de MasterChef Celebrity de cara a su gran final del domingo 22 de febrero en El 9 Televida. Seguí de cerca cada gala, al término de Bahar.