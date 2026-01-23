Sacrificios y traiciones: El dilema que pone a Güzide contra las cuerdas en La Traición

Entre la internación de Sezai y las oscuras maniobras de Tarık, la protagonista enfrenta una de las decisiones más difíciles de su vida. El drama turco que cautiva a El 9 Televida entra en una fase de revelaciones impactantes.

La trama de La Traición ha alcanzado un punto de no retorno en la pantalla de El 9 Televida. La salud de Sezai se convirtió en el eje de la angustia tras sufrir un colapso que lo dejó al borde de la muerte. Sin embargo, su crisis no es solo física; el hombre se encuentra atrapado en un conflicto de lealtades. Mirá lo que se viene.

Al intentar proteger a su hija, İpek, Sezai decidió ocultarle a Güzide un peligro inminente, una omisión que la jueza no perdonará fácilmente. Esta falta de confianza obliga a Güzide a tomar una determinación drástica que podría alejarla de él para siempre.

Alianzas inesperadas y caídas en desgracia. Mientras la estabilidad de la pareja central se desmorona, otros personajes buscan su lugar. İpek y Oltan han decidido “blanquear” su relación con un viaje romántico, consolidando un vínculo que genera suspicacias. En contraste, la tragedia golpea a Selin, quien ha sido internada en un hospital psiquiátrico debido a su frágil estado mental. Ante este escenario, Tolga intenta mantenerse fuerte para apoyarla, sin sospechar que Serra ya tiene nuevos planes que podrían complicar su futuro, justo cuando él acaba de reencontrarse con una vieja amiga.

La guerra de los Yenersoy. En el ámbito legal y empresarial, la guerra entre Yeşim y Tarık no da tregua. Yeşim y Ümit acudieron a la televisión para defenderse de las acusaciones de intoxicación, pero su estrategia se debilita. Aunque un nuevo rostro aparece con pistas que podrían salvar a la pareja, Tarık se adelantó: tras descubrir el bot que su esposa instaló en su computadora, el empresario ha movido sus piezas para eliminar la carta de triunfo de Yeşim.

Mientras Oylum y Kahraman intentan disfrutar de sus nuevas vidas lejos del caos, un acontecimiento inesperado en el caso judicial promete cambiar el destino de todos. En esta red de secretos, Yeşim empieza a perder su poder frente a su esposo, y Güzide descubre que, a veces, la mayor traición viene de quien más intenta protegernos.

No te pierdas todo lo que se viene en La Traición, en la pantalla de El 9 Televida, en la última semana de enero.