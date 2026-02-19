Sacrificio y verdad en La Traición: Sezai denuncia a su hija y sale a la luz el secreto del hijo de Oylum

En un viernes de alto impacto, la justicia y la sangre se enfrentan en la novela de las siestas mendocinas. Mientras Sezai toma la decisión más difícil de su vida para hacer lo correcto, un video filtrado amenaza con destruir la realidad de Oylum y cambiar el destino de todos los personajes.

El cierre de semana en La Traición (Aldatmak) dejará a los seguidores de El 9 Televida sin aliento con una decisión sin precedentes y de cara a la gran final de la serie. Sezai, acorralado por su sentido del deber y la búsqueda de la verdad, finalmente denunciará a su propia hija por el asesinato de Serra. Este acto de integridad, que le desgarra el alma, marca un punto de no retorno en la trama, demostrando que en el universo de esta historia, ni siquiera los lazos de sangre pueden ocultar los crímenes más atroces.

Mientras tanto, la tensión se traslada a la confrontación directa entre los protagonistas originales. Güzide, decidida a recuperar su pasado, acorralará a Tarık en una escena cargada de dramatismo. La jueza no está dispuesta a dar un paso atrás hasta que su exmarido le revele la verdad definitiva sobre su hijo biológico. El enfrentamiento pondrá de manifiesto, una vez más, la red de mentiras que Tarık ha tejido durante años para manipular el destino de su familia y el paradero del heredero desaparecido.

La trama sumará un nuevo escándalo tras el robo del teléfono de Oylum. El incidente derivará en la publicación masiva de un video que la joven filmó originalmente como un mecanismo de defensa contra Mualla. En el material, se escucha a Oylum confesar una verdad que cambiará la vida de los Dicleli: su hijo no es fruto de su relación con Behram, sino que el padre biológico es en realidad Tolga. La difusión de este secreto promete desatar una guerra de proporciones épicas entre las familias.

Con la revelación sobre la paternidad del hijo de Oylum circulando sin control, el peligro se vuelve inminente para todos los involucrados. Lo que comenzó como un video para protegerse de las garras de Mualla se ha convertido en el arma que podría destruir la reputación y la seguridad de la protagonista. Este viernes, La Traición demuestra por qué es la serie más vista de la tarde, preparando el terreno para un final donde cada mentira tiene un precio y cada verdad, un costo altísimo.