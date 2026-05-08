Rompió el silencio: Yipio contó la verdad de su salida de Gran Hermano

Tras horas de incertidumbre y silencio, la comediante uruguaya reapareció en sus redes sociales desde su país natal para explicar los verdaderos motivos que la obligaron a dejar el juego.

La salida de Yisela “Yipio” Pintos de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada sacudió los cimientos del reality de las noches de El 9 Televida. Tras horas de incertidumbre y silencio, la comediante uruguaya reapareció en sus redes sociales desde su país natal para explicar los verdaderos motivos que la obligaron a dejar el juego y lanzó una promesa que ilusionó a todos sus seguidores.

El pedido desesperado de su hija

A través de un video sincero y sin filtros, Yipio confesó que se encuentra todavía “en shock” pero muy contenida por su círculo íntimo. La participante detalló que la salud de su madre, que ya era delicada, empeoró drásticamente en los últimos días: dejó de comer y sufrió varias caídas que encendieron las alarmas.

Sin embargo, el dato que más conmovió a la audiencia fue la revelación sobre su hija menor de edad. “El psicólogo me dijo que fue mi hija la que pidió que yo saliera”, explicó la uruguaya, visiblemente emocionada. Según relató, la pequeña colapsó ante la situación familiar y solicitó la presencia inmediata de su madre en casa, un pedido que la producción de Gran Hermano le transmitió de inmediato a la jugadora.

Prioridades y críticas

A pesar de ser una de las favoritas para llegar a la final, Yipio no dudó en elegir a los suyos. “No podría estar adentro de la casa sabiendo que mi madre está mal”, sentenció en el video, donde también aprovechó para responder a quienes cuestionaron su renuncia. La comediante aseguró que no se enfocará en los comentarios negativos y que su deber como hija y madre está por encima de cualquier premio económico.

¿Un regreso en el horizonte?

El mensaje de despedida no fue definitivo. La participante agradeció profundamente a Santiago del Moro, a la producción y al público que la bancó desde el primer día. Además, dejó una puerta abierta para el futuro cercano: “Prometo volver con todo, ya me conocen, es una lloradita y a seguir”.

Figuras del espectáculo y compañeras del reality, como Andrea del Boca y Jenny Mavinga, le hicieron llegar su cariño y admiración por la valentía de priorizar el bienestar familiar sobre la fama. Por ahora, Yipio se quedará en Uruguay abocada al cuidado de su madre, pero su sombra seguirá presente en la placa de esta semana y en el corazón de los televidentes de Canal 9 Televida.