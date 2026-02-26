Robbie Williams vuelve a la Argentina tras dos décadas

Luego de 20 años de espera, la estrella inglesa llegará al Movistar Arena el próximo 1 de octubre para presentar su nuevo álbum “Britpop”, y repasar los clásicos que marcaron a una generación.

El idilio entre Robbie Williams y el público argentino está a punto de escribir un nuevo y necesario capítulo. Dicen que lo prometido es deuda, y el británico se dispone a pagar la suya con intereses. Han pasado exactamente dos décadas desde aquel 2006 en el que un Robbie en la cima de su carrera conquistó el Estadio Monumental. Hoy, el reencuentro ya tiene fecha y lugar confirmados: el jueves 1 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Este anuncio no es una sorpresa absoluta para los seguidores más atentos. En septiembre pasado, durante su paso por el Aftersun Festival en Malta, Williams tuvo un gesto que se volvió viral al interactuar con una fan argentina llamada Camila. “Sé que muchos preguntan en Argentina… ya voy a ir, se los prometo”, aseguró en aquel entonces. Esa promesa, que parecía un anhelo lejano, se materializa ahora en una de las visitas más esperadas del año.

Un fenómeno global que no se detiene

El regreso de Robbie Williams se enmarca en una gira de dimensiones colosales. El tour comenzó el 31 de mayo en Edimburgo y ha sido un éxito rotundo de taquilla, convocando a 1.2 millones de personas a nivel mundial, con hitos impresionantes como los 250.000 espectadores que reunió solo en el Reino Unido.

Tras un breve receso, la maquinaria se reactivará el 5 de junio en Alemania, recorriendo las principales capitales europeas antes de cruzar el Atlántico para su desembarco en Latinoamérica. El show promete ser una montaña rusa de emociones, combinando la irreverencia característica del cantante con una puesta en escena de primer nivel.

Entre la nostalgia y el vanguardismo de “Britpop”

El repertorio del concierto equilibrará perfectamente el pasado y el presente. Los fanáticos podrán corear himnos inmortales como “Angels”, “Feel”, “Rock DJ” y “Let Me Entertain You”. Sin embargo, el eje central será su decimotercer álbum de estudio, titulado “Britpop”, lanzado el pasado 16 de enero.

Curiosamente, el lanzamiento de este disco sufrió una postergación estratégica: Williams decidió mover la fecha original de octubre para no colisionar con el estreno de The Life of a Showgirl de Taylor Swift, demostrando que, incluso siendo una leyenda, sabe moverse en el tablero de la industria actual.

“Britpop” no es un disco más en su carrera. Con este trabajo, Robbie alcanzó su 16º álbum número 1 en el Reino Unido, consolidándose como el solista con más discos en el primer puesto en la historia de su país. El álbum cuenta con colaboraciones de lujo que elevan su perfil artístico:

Chris Martin (Coldplay): Aportó su talento en pianos y guitarras.

Tony Iommi (Black Sabbath): La leyenda del metal suma un matiz inesperado.

Gaz Coombes (Supergrass): En roles de producción y composición.

Gary Barlow: Un reencuentro simbólico con su ex compañero de Take That.

Jesse & Joy: El toque latino para expandir fronteras.

Cómo asegurar tu lugar

Para los interesados en ser testigos de este regreso histórico, las entradas ya se encuentran disponibles. La comercialización se realiza exclusivamente a través del sitio web oficial del Movistar Arena. Dado que la venta general inició este jueves 26, se espera que las localidades se agoten en tiempo récord, considerando que el aforo del Arena es significativamente menor al del estadio donde se presentó hace 20 años, lo que garantiza una experiencia mucho más íntima y cercana con el artista.