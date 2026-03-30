Ricky Sarkany lanzó “WHY NOT Magnetic”

En una noche donde la intuición y la energía fueron las protagonistas, Ricky Sarkany presentó su apuesta más ambiciosa en el terreno de la perfumería: WHY NOT Magnetic. Este lanzamiento no solo representa la primera incursión del diseñador en las fragancias masculinas, sino que consolida un dúo de aromas pensados como una extensión de la actitud y el carácter.

La perfumería moderna ha dejado de ser un accesorio invisible para convertirse en una declaración de principios. En ese camino de expansión creativa, Ricky Sarkany dio un paso fundamental al presentar WHY NOT Magnetic, un binomio de fragancias que llega para redefinir el concepto de impacto sensorial.

Un adelantado en todo

En una noche donde la intuición y la energía fueron las protagonistas, Sarkany presentó su apuesta más ambiciosa en el terreno de la perfumería: WHY NOT Magnetic. Este lanzamiento no solo representa la primera incursión del diseñador en las fragancias masculinas, sino que consolida un dúo de aromas pensados como una extensión de la actitud y el carácter. En un evento exclusivo a orillas del río, figuras del espectáculo, la moda y el arte se reunieron para celebrar una propuesta que busca capturar esa fuerza inexplicable que nos conecta con los demás: el magnetismo personal.

Una noche de estrellas en la costanera

El escenario elegido para el debut fue el espacio MAGNA, en la Costanera Norte de Buenos Aires, un lugar que por su diseño y ubicación espejó la sofisticación de la nueva línea. La velada contó con una curaduría artística de alto vuelo: Calu Rivero y Angelo Spinetta protagonizaron un show especial que elevó la atmósfera del evento, fusionando música y vanguardia.

Entre los invitados que acompañaron al clan Sarkany se destacaron figuras de diversos ámbitos, evidenciando el alcance transversal de la marca. Estuvieron presentes desde Claudia Villafañe y Fernando Burlando, hasta referentes de las nuevas generaciones como Bauti Mascia, Bhavi, Cale Ruggeri, Valu Cervantes y Cande Molfese, entre muchos otros.

El magnetismo: La energía que no necesita explicación

El concepto detrás de WHY NOT Magnetic se aleja de las definiciones racionales para adentrarse en el terreno de la intuición. La campaña se apoya en esa energía eléctrica que se percibe en el ambiente antes de mediar palabra; una fuerza de atracción que emana de la seguridad personal.

Innovación Masculina: Este lanzamiento marca un hito histórico para la casa, ya que es la primera vez que Sarkany desarrolla una fragancia diseñada específicamente para el público masculino. “Es un momento único”, confesó el empresario durante la presentación, subrayando la importancia de completar este círculo de identidad que la marca viene construyendo hace décadas.

Composición Sensorial: Las fragancias se caracterizan por notas envolventes e intensas, diseñadas para perdurar y dejar una estela que dialogue con el entorno. Mientras la versión femenina juega con la sofisticación magnética, la masculina aporta una robustez moderna, creando un equilibrio perfecto entre ambas.

Perfume como extensión de la identidad

Para Sarkany, el calzado y los accesorios son formas de pisar fuerte, pero el perfume es la huella que queda en el aire. Con WHY NOT Magnetic, la firma busca que sus usuarios encuentren un aroma que no solo huela bien, sino que potencie su vínculo con los demás. La elección de los componentes refleja una búsqueda por lo profundo y lo duradero, alejándose de lo efímero para apostar por lo icónico.

Un Nuevo Capítulo Sensorial

Con este lanzamiento, Ricky Sarkany demuestra una vez más su capacidad para leer los deseos de su audiencia. WHY NOT Magnetic no es solo un dúo de perfumes; es la materialización de un estilo de vida que se anima a preguntar “por qué no” ante cada desafío. En un mercado donde la identidad lo es todo, Sarkany ha logrado embotellar el magnetismo, recordándonos que las conexiones más fuertes son aquellas que se sienten, pero no se ven.