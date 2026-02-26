Ricky Martin, el huracán boricua está de vuelta

El astro puertorriqueño regresa a Buenos Aires el próximo 18 de abril, para cerrar su gira sudamericana con una noche que promete repasar tres décadas de hits imparables.

La espera terminó para la legión de seguidores argentinos que reclamaban el regreso del máximo referente del pop latino. Tras una serie de misteriosos mensajes en sus redes sociales que encendieron las alarmas de sus fans, Ricky Martin finalmente puso fecha y lugar a su esperado reencuentro con el público local. La cita será el próximo 18 de abril en el imponente escenario del Campo Argentino de Polo, un recinto que se ha convertido en el epicentro de los grandes eventos internacionales en la Ciudad de Buenos Aires.

El anuncio oficial llegó luego de que el cantante utilizara sus historias de Instagram para lanzar un mensaje directo al corazón del Cono Sur: “Nos vemos en abril Argentina, Uruguay y Paraguay”. Con esa frase, el intérprete de “Vente Pa’ Ca” confirmó que su nueva incursión por la región será breve pero intensa, posicionando a Buenos Aires como el broche de oro de este recorrido sudamericano.

Un tour por el corazón de Sudamérica

La hoja de ruta de Ricky Martin para este otoño de 2026 ya está trazada. La travesía comenzará el 7 de abril en Montevideo, donde el público uruguayo tendrá el privilegio de dar el puntapié inicial a esta serie de conciertos. Posteriormente, la energía se trasladará a Asunción el 10 de abril, marcando su regreso a tierras paraguayas después de una larga ausencia.

Finalmente, el tour desembarcará en Argentina para lo que se prevé será el show más multitudinario de la gira. El Campo Argentino de Polo, con su gran capacidad y acústica al aire libre, se prepara para recibir una puesta en escena que combinará tecnología de vanguardia con la inigualable presencia escénica del artista.

Un viaje musical: de los clásicos a la actualidad

Lo que hace especial a esta visita es la promesa de un setlist que no dejará a nadie afuera. Ricky Martin ha sabido reinventarse con el paso de los años, pero nunca ha soltado la mano de los éxitos que lo convirtieron en un ícono global. Según fuentes cercanas a la producción, el espectáculo está diseñado como una celebración de su trayectoria.

Los asistentes podrán disfrutar de:

Himnos del pop mundial: Como el energético “Livin’ la Vida Loca” y el explosivo “She Bangs”.

Clásicos de siempre: No faltarán “María”, “La Copa de la Vida” y “Vuelve”, baladas que marcaron una era en la música en español.

Ritmos actuales: El show integrará sus colaboraciones más recientes y los sonidos urbanos que ha explorado en sus últimos trabajos discográficos.

Coordenadas para conseguir las entradas

Dada la magnitud del evento y el fervor que genera el puertorriqueño, se recomienda a los fanáticos estar atentos a los canales oficiales para no quedarse afuera. La venta de tickets se centralizará a través de la plataforma All Access (allaccess.com.ar).

El cronograma de venta está organizado de la siguiente manera:

Preventa Exclusiva: Comenzará el lunes 2 de marzo a las 12, destinada únicamente para clientes de Banco Santander.

Venta General: Se habilitará inmediatamente después de que se agote el cupo de la preventa o al finalizar el periodo estipulado para la misma.

Con una carrera que no conoce techos y una conexión emocional única con nuestro país, Ricky Martin se prepara para demostrar, una vez más, por qué sigue siendo el dueño absoluto del escenario. La cuenta regresiva para el 18 de abril ya comenzó.