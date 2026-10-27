Revolución “beta moms”: ¿Una nueva forma de crianza?

Adiós al mandato de la perfección y a la culpa crónica. Con una mirada anclada en el sentido común, la espontaneidad y el concepto de la “madre suficientemente buena”, este nuevo movimiento redefine el bienestar familiar y devuelve a los niños el derecho a una infancia real.

“Llegué tarde con la vianda del cole, comieron fideos con manteca y están vivos”. “El dormitorio es un caos, pero jugaron dos horas enteras sin que yo mediara palabra”. Frases como estas, que hasta hace muy poco tiempo se pronunciaban en voz baja y cargadas de un profundo sentimiento de culpa, hoy circulan en el espacio público y en las redes sociales como pequeñas victorias cotidianas. Algo está mutando con fuerza en la forma en que las mujeres se permiten habitar la maternidad, despojándose de armaduras insostenibles.

Durante décadas, las madres han oscilado entre dos extremos: corregir los silencios o las ausencias de sus propias crianzas cayendo en la sobreexigencia, o intentar cumplir con los cánones imposibles de la crianza intensiva. El resultado de esa ecuación ha sido siempre el mismo: agendas saturadas, agotamiento crónico, la sensación constante de no llegar y el fantasma permanente de ser rotuladas como “malas madres”. Es en ese terreno de hartazgo donde surge con fuerza la figura de la beta mom, una tercera vía que no busca volver a la desatención del pasado ni propone un nuevo manual de exigencias sobre cómo “soltar bien”, sino que reivindica la validez del instinto propio.

Del mito de la “madre CEO” al alivio del sentido común

Para comprender el trasfondo de este fenómeno contemporáneo, vale la pena mirar la evolución de los modelos de crianza. A los tiempos de la tiger mom —la madre hipercompetitiva y enfocada en el rendimiento obsesivo— le sucedió la explosión de la llamada crianza respetuosa o gentle parenting. Si bien esta última buscó desterrar el autoritarismo, terminó instituyendo un mandato igualmente agobiante: el de la madre siempre calma, siempre disponible, infalible y regulada emocionalmente bajo cualquier circunstancia.

Detrás de esa performance se esconde una carga invisible pero real: la fatiga mental documentada por especialistas, esa gestión constante de turnos, logística, emociones y recordatorios que recae de manera desproporcionada sobre los hombros femeninos.

Frente a este panorama, las beta moms levantan un manifiesto de cordura basado en principios sencillos pero revolucionarios:

Adiós a la culpa competitiva: Se rechaza la comparación constante con las expectativas ajenas o las pautas de las momfluencers .

Autocuidado innegociable: Se asume que para cuidar a otro de manera genuina, primero es necesario estar bien uno mismo.

Desorden controlado: Se acepta que la casa no es un museo y que el aburrimiento o el caos momentáneo forman parte del crecimiento.

Pragmatismo frente al exceso de información: Se prioriza el sentido común y la resolución práctica por sobre los tratados teóricos interminables.

La vigencia de Donald Winnicott: recuperar a la “madre suficientemente buena”

En el fondo de este cambio cultural resuena con absoluta actualidad un concepto formulado hace más de setenta años por el pediatra y psicoanalista Donald Winnicott: la teoría de la “madre suficientemente buena”. Su premisa revolucionó la psicología al sostener que los niños no necesitan una madre perfecta —lo cual, además de inalcanzable, resulta perjudicial para su desarrollo—, sino una figura presente, falible y capaz de introducir pequeñas frustraciones necesarias para la maduración psíquica.

Desde el campo del psicoanálisis, la especialista Verónica Buchanan enmarca este movimiento dentro de una tendencia más amplia que busca rescatar la experiencia genuina frente a los excesos del control tecnocrático y la eficiencia. “La intensidad del movimiento de las madres como CEO de crianza termina revelando su falta de sentido en el sufrimiento de las madres y también de los hijos”, reflexiona, subrayando que el conflicto con los propios mandatos generacionales es un motor de crecimiento ineludible, no un error a evitar.

Hacia un equilibrio posible

Adoptar una postura beta no significa caer en la desidia ni renunciar a poner límites claros; implica, fundamentalmente, humanizar el vínculo. Soltar el control no equivale a abandonar la presencia. Encontrar ese punto medio —lejos de la omnipotencia y de la ausencia— permite a las mujeres transitar la crianza con ligereza, regalando a sus hijos el invaluable derecho a crecer libres de ansiedades adultas.